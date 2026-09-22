Sertanejos seguiram caminhos diferentes em 2011 e novamente em 2015, mas retomaram a parceria definitivamente em 2018

Rick e Renner se separaram duas vezes antes de última volta da dupla; relembre a trajetória

A trajetória de Rick e Renner foi marcada não apenas pelos sucessos construídos ao longo de quatro décadas, mas também por períodos em que os dois decidiram seguir caminhos separados. Antes da morte de Rick, nesta terça-feira (22), a dupla havia passado por duas separações e duas reconciliações.

A primeira ruptura começou a ser desenhada em 2010. Depois de meses de rumores sobre o futuro dos artistas, a separação foi anunciada no início de 2011, após uma apresentação realizada em Gaspar, Santa Catarina.

Primeira volta ocorreu em 2012

O afastamento durou menos de dois anos. Em setembro de 2012, Rick e Renner retomaram a parceria e voltaram a gravar juntos.

Dessa fase vieram trabalhos como Inacreditável Poder do Amor e Bom de Dança – Vol. 2. A reconciliação, porém, não seria definitiva.

Nova separação em 2015

Em janeiro de 2015, Rick anunciou novamente o encerramento da dupla. A decisão ocorreu poucos dias depois de Renner se envolver em um acidente de trânsito em São Paulo e ser detido por dirigir sob efeito de álcool.

Na ocasião, Rick publicou um desabafo nas redes sociais no qual afirmou que havia tentado aconselhar o parceiro em outras oportunidades e comunicou que seguiria outro caminho profissional.

Durante o novo período separados, Rick retomou a carreira solo e chegou a formar uma dupla com Giovani, enquanto Renner participou de outros projetos musicais.

A segunda reconciliação ocorreu em agosto de 2018, três anos após a separação. Os dois anunciaram o retorno por meio das redes sociais com a mensagem “Voltamos, Brasil”.

A volta foi acompanhada pelo anúncio da turnê “Seguir em Frente”, com apresentações planejadas no Brasil e no exterior. A partir daquele momento, Rick e Renner permaneceram novamente juntos nos palcos.

A última apresentação conhecida da dupla ocorreu no sábado (19), em Sorriso, Mato Grosso, dois dias antes do desaparecimento do helicóptero que transportava Rick em Santa Catarina.