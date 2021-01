Rodolffo vence a primeira prova do Anjo no BBB21

O brother entregou o Monstro para Arcrebiano e Arthur e deve escolher uma fantasia para cada um, entre pirata ou bailarina

Reprodução/Facebook Rodolffo e Gilberto disputaram a final, mas o sertanejo foi mais rápido e conquistou a vitória



Os brothers se reuniram na tarde deste sábado, 30, para escolha do primeiro Anjo da 21ª edição do Big Brother Brasil. Após sorteio, participaram da prova Lumena, Camilla de Lucas, Fiuk, Viih Tube, Sarah, Rodolffo, Kerline e Gilberto. A disputa foi dividida em duelos, em que os participantes tiveram de passar por obstáculos e, ao final do percurso, organizar a combinação correta de tintas com base no gabarito de cores, tipos e números dos produtos. Rodolffo e Gilberto disputaram a final, mas o sertanejo foi mais rápido e conquistou a vitória que o consagrou como Anjo. O brother entregou o Monstro para Arcrebiano e Arthur e deve escolher uma fantasia para cada um, entre pirata ou bailarina.

Confusão na madrugada

Horas antes da prova do Anjo, teve confusão durante a festa “Herança Africana” realizada na madrugada deste sábado, 30. Depois de se desentender com vários participantes, Lucas Penteado fez as malas e ameaçou a deixar o programa. A confusão teria começado quando a sister Camilla de Lucas comentou com algumas pessoas sobre o comportamento de Lucas na casa. “Ele falou que os pretos daqui têm que se juntar e fechar até os seis primeiros paredões para tirar sete pessoas brancas e a gente conseguir chegar à final”, disse, acrescentando que o concorrente a colocou contra a parede para saber se ela participaria da ‘estratégia de jogo’. Camilla disse ainda que, na mesma ocasião, Lucas teria digo que votaria nela para o Paredão. “O que ele fez foi feio demais. (…) Ele fingiu ‘estar alto’ na bebida, falando que as pessoas que estavam ali eram opções de voto dele”. Ao ouvir as declarações de Camilla, várias pessoas começaram a contar histórias, criticando a postura de Lucas em várias situações.

Em meio às discussões, Kerline entra chorando no quarto onde o grupo estava reunido. “Ele [Lucas Penteado] veio me encostar na parede”, disse a sister, que já havia se desentendido com o brother em outras circunstâncias, pedindo que ninguém mencionasse o nome dela para ele. “Eu imploro”, falou. Camilla reagiu e foi tirar satisfações com Lucas. “Você é um otário, um estúpido, idiota”. Diante da situação, Arcrebiano questionou a atitude do participante. “Eu estou aqui para te proteger, mas você está errado”. Em outro ponto da casa, Lumena conversa com Lucas Penteado para tentar confortá-lo. “Desapegue, se priorize”, disse a sister. Depois disso, Lucas voltou a se desentender com outras pessoas, inclusive com Lumena que o apoiou, e formou-se uma confusão quase generalizada. Já na manhã deste sábado, com as malas prontas, o brother foi para a porta do confessionário ameaçando desistir do reality, mas acabou voltando atrás e permanece no programa.