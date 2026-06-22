A Casa do Dragão: Tudo o que aconteceu no explosivo primeiro episódio da 3ª temporada

Os episódios vão ao ar todo domingo às 22h na HBO Max

A terceira temporada de House of the Dragon começou exatamente como os fãs esperavam: com guerra, traições, perdas devastadoras e dragões dominando os céus. O episódio de estreia mergulha de vez na Dança dos Dragões, o conflito civil entre os Targaryen, e já entrega uma das batalhas mais aguardadas da história.

A Batalha da Goela começa

Grande parte do episódio gira em torno da famosa Batalha da Goela, confronto naval que coloca as forças de Rhaenyra contra a Tríade. Enquanto a frota de Corlys Velaryon tenta manter o controle do mar, os inimigos lançam um ataque surpresa que rapidamente transforma o oceano em um verdadeiro inferno de fogo e sangue.

Para virar o jogo, Jacaerys Velaryon e Baela entram em combate montados em seus dragões, espalhando destruição sobre os navios inimigos. A batalha se torna um espetáculo visual impressionante, mas também marca o início de uma enorme tragédia.

O destino cruel de Jacaerys

O momento mais chocante do episódio é a morte de Jacaerys Velaryon, herdeiro de Rhaenyra. Em meio ao caos da batalha, uma sequência de acontecimentos envolvendo o dragão selvagem Sheepstealer acaba provocando a queda de Vermax, o dragão de Jace. Após sobreviver à queda inicial, o príncipe ainda tenta lutar, mas acaba sendo morto pelos inimigos.

A perda de Jace representa um golpe devastador para Rhaenyra e muda completamente os rumos da guerra.

Rhaenyra perde o controle da situação

Mesmo sendo a líder dos Pretos, Rhaenyra passa boa parte do episódio impedida de participar diretamente dos acontecimentos. Ela continua dividida entre seguir um caminho diplomático ou partir para uma guerra total, mas os eventos da batalha mostram que talvez não exista mais espaço para a paz.

A morte do filho promete transformar completamente sua postura nos próximos episódios.

Aegon desaparece e Aemond assume o poder

Enquanto a batalha acontece no mar, Porto Real vive seus próprios problemas. Aemond descobre que seu irmão, Aegon II, desapareceu da capital após os acontecimentos do final da segunda temporada. Furioso, ele assume uma postura ainda mais agressiva e consolida seu poder sobre o Trono de Ferro.

Já Aegon, gravemente ferido, segue sendo transportado para longe dos holofotes, tornando-se uma peça importante para os próximos capítulos da disputa.

Alicent e Aemond protagonizam cena polêmica

Outro momento que deu o que falar entre os fãs foi a estranha interação entre Alicent e Aemond. Tentando convencer o filho a abandonar Porto Real, Alicent se aproxima dele emocionalmente, mas a situação toma um rumo desconfortável quando Aemond reage de forma inadequada, gerando uma das cenas mais comentadas da estreia.

O que esperar agora?

Com a morte de Jacaerys, a possível captura de Aegon, o desaparecimento de importantes líderes e a destruição causada pela Batalha da Goela, a guerra finalmente atingiu um ponto sem retorno. A terceira temporada começa deixando claro que ninguém está seguro e que os próximos episódios prometem ainda mais perdas, traições e batalhas épicas.

A estreia entrega exatamente o que os fãs esperavam: uma temporada mais sombria, brutal e emocionante, com consequências que devem mudar para sempre o destino da Casa Targaryen.