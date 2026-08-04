Fúria: nova série nacional da Netflix mistura MMA, ação e um passado repleto de segredos

Produção brasileira acompanha um jovem sem memória que encontra um novo propósito nas artes marciais, mas acaba envolvido em uma perigosa rede de crimes

A Netflix segue investindo em produções brasileiras e acaba de lançar Fúria, série que combina ação, drama e suspense em uma história ambientada no universo das artes marciais mistas (MMA). Dirigida por José Henrique Fonseca, a produção é estrelada por Vinícius Neri e reúne um elenco de destaque com Alice Carvalho, Bianca Comparato, Cláudia Raia, Eduardo Moscovis, Fábio Lago, MC Cabelinho e Babu Santana.

Na trama, um jovem é encontrado à beira da morte por um treinador de MMA. Sem qualquer lembrança sobre sua identidade, ele recebe o nome de Marcelo e passa a reconstruir sua vida dentro do mundo das lutas. Enquanto evolui no esporte e conquista espaço no octógono, ele começa a encontrar pistas sobre seu passado, descobrindo que sua história está ligada a uma perigosa rede de crimes e segredos que coloca sua vida e a de quem está ao seu redor em risco.

Além das intensas sequências de combate, Fúria aposta em uma narrativa de mistério, explorando temas como identidade, redenção e rivalidade. Um dos principais conflitos da série envolve Júnior Malamute, personagem de MC Cabelinho, rival de Marcelo tanto dentro quanto fora do octógono, elevando ainda mais a tensão da história.

Com cenas de ação, reviravoltas e um forte componente dramático, Fúria chega ao catálogo da Netflix como mais uma aposta nacional da plataforma, unindo o universo do MMA a uma trama policial repleta de suspense e mistérios que prometem prender o público do início ao fim.