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Fúria: nova série nacional da Netflix mistura MMA, ação e um passado repleto de segredos

Produção brasileira acompanha um jovem sem memória que encontra um novo propósito nas artes marciais, mas acaba envolvido em uma perigosa rede de crimes

Victória Xavier

furia netflix
furia netflix Divulgação/Netflix

A Netflix segue investindo em produções brasileiras e acaba de lançar Fúria, série que combina ação, drama e suspense em uma história ambientada no universo das artes marciais mistas (MMA). Dirigida por José Henrique Fonseca, a produção é estrelada por Vinícius Neri e reúne um elenco de destaque com Alice Carvalho, Bianca Comparato, Cláudia Raia, Eduardo Moscovis, Fábio Lago, MC Cabelinho e Babu Santana.

Na trama, um jovem é encontrado à beira da morte por um treinador de MMA. Sem qualquer lembrança sobre sua identidade, ele recebe o nome de Marcelo e passa a reconstruir sua vida dentro do mundo das lutas. Enquanto evolui no esporte e conquista espaço no octógono, ele começa a encontrar pistas sobre seu passado, descobrindo que sua história está ligada a uma perigosa rede de crimes e segredos que coloca sua vida e a de quem está ao seu redor em risco.

Além das intensas sequências de combate, Fúria aposta em uma narrativa de mistério, explorando temas como identidade, redenção e rivalidade. Um dos principais conflitos da série envolve Júnior Malamute, personagem de MC Cabelinho, rival de Marcelo tanto dentro quanto fora do octógono, elevando ainda mais a tensão da história.

Com cenas de ação, reviravoltas e um forte componente dramático, Fúria chega ao catálogo da Netflix como mais uma aposta nacional da plataforma, unindo o universo do MMA a uma trama policial repleta de suspense e mistérios que prometem prender o público do início ao fim.

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