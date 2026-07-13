A Estranha | Prime Video revela primeiras imagens da série

O Prime Video divulgou as primeiras imagens oficiais de Carrie: A Estranha, nova adaptação do primeiro romance de Stephen King, publicada originalmente em 1974. Desenvolvida por Mike Flanagan, responsável por sucessos como A Maldição da Residência Hill e Missa da Meia-Noite, a produção será a primeira versão televisiva da obra e promete modernizar a história sem perder a essência do clássico. A série estreia exclusivamente na plataforma e fará parte do catálogo do Amazon Prime.

Na nova versão, Carrie White, interpretada por Summer Howell, é uma adolescente desajustada que passou a vida isolada sob os cuidados de sua mãe superprotetora, Margaret White, vivida por Samantha Sloyan. Após a morte repentina do pai, Carrie é obrigada a enfrentar o ambiente hostil de uma escola pública, onde se torna alvo de um caso de bullying que viraliza nas redes sociais. Ao mesmo tempo, ela começa a desenvolver misteriosos poderes telecinéticos que surgem junto com sua adolescência, enquanto tenta lidar com a pressão, a crueldade e o isolamento.

Narrada ao longo de oito episódios, a série amplia o universo criado por Stephen King ao aprofundar seus personagens, conflitos e tensões. A proposta de Flanagan é mostrar como pequenas escolhas e atos cotidianos podem desencadear uma tragédia devastadora, transformando a história em um drama sobre bondade, crueldade, trauma e pertencimento, além do tradicional terror psicológico que consagrou a obra.

O elenco reúne nomes de destaque como Siena Agudong (Resident Evil) no papel de Sue Snell, Alison Thornton (Fire Country) como Chris Hargensen, Joel Oulette (Minha Vida com a Família Walter) interpretando Tommy Ross, Josie Totah (As Bucaneiras) como Tina, Arthur Conti (Os Fantasmas Ainda se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice) como Billy, Thalia Dudek (O Sobrevivente) como Emaline, Amber Midthunder (O Predador: A Caçada) no papel da professora Srta. Desjardin e Matthew Lillard (Superman: O Homem do Amanhã) como o diretor Grayle.

Além de atuar como showrunner, roteirista e produtor executivo, Mike Flanagan também dirige quatro dos oito episódios da temporada. O próprio Stephen King participa da produção como produtor executivo, reforçando a proximidade da adaptação com a obra original. A série é uma produção do Amazon MGM Studios.

Publicado em 1974, Carrie marcou a estreia literária de Stephen King e deu início a uma carreira que já ultrapassa 350 milhões de livros vendidos em todo o mundo. O romance permaneceu por 14 semanas na lista de mais vendidos do The New York Times, foi traduzido para mais de 35 idiomas e ganhou uma adaptação cinematográfica dirigida por Brian De Palma em 1976, indicada ao Oscar e considerada um dos maiores clássicos do terror. Agora, quase cinco décadas depois, a história retorna em uma releitura contemporânea que busca apresentar Carrie White para uma nova geração de espectadores.