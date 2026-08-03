Homem-Aranha: Um Novo Dia supera Vingadores e registra maior pré-estreia da Marvel

Com a crescente procura pela produção, o filme deve superar outros números da história do MCU

Homem-Aranha: Um Novo Dia já começou a fazer história antes mesmo de chegar aos cinemas

Homem-Aranha: Um Novo Dia já começou a fazer história antes mesmo de chegar aos cinemas. O novo filme estrelado por Tom Holland bateu o recorde de Vingadores: Ultimato e registrou a maior pré-estreia de ingressos da história da Marvel Studios nos Estados Unidos. Segundo dados divulgados por redes de cinema e empresas especializadas no mercado exibidor, o longa vendeu aproximadamente 25% mais ingressos nas primeiras 24 horas do que o blockbuster lançado em 2019, que liderava o ranking até então.

Para falarmos de números, Um Novo Dia alcançou a marca de US$ 72 milhões nas sessões de pré-estreia nos Estados Unidos, enquanto Ultimato havia atingido a marca de US$ 60 milhões em 2019.

O desempenho reforça o enorme interesse do público pelo retorno do herói às telonas. A expectativa em torno do filme cresceu após a divulgação do primeiro trailer, que apresentou novos personagens e deu início às especulações sobre os rumos do Universo Cinematográfico Marvel.

Embora ainda seja cedo para saber se Homem-Aranha: Um Novo Dia conseguirá superar todas as marcas de bilheteria de Ultimato, a quebra do recorde de pré-venda já confirma o enorme potencial comercial do longa.