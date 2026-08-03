Marvel domina ranking de maiores estreias do cinema; veja o top 10

A Marvel domina a lista e deve incluir mais um título em breve

Grandes franquias como Marvel, Star Wars, Jurassic World e Harry Potter dominam a lista das maiores estreias da história do cinema. Com campanhas de marketing milionárias e uma base fiel de fãs, esses filmes transformaram seus primeiros dias em cartaz em verdadeiros eventos globais, arrecadando centenas de milhões de dólares em apenas um fim de semana.

Confira o ranking das 10 maiores estreias mundiais da história do cinema:

1º – Vingadores: Ultimato (2019) – US$ 1,223 bilhão na estreia mundial

2º – Vingadores: Guerra Infinita (2018) – US$ 640,5 milhões

3º – Homem-Aranha: Sem Volta para Casa (2021) – US$ 600,5 milhões

4º – Jurassic World (2015) – US$ 525,5 milhões

5º – Star Wars: O Despertar da Força (2015) – US$ 529 milhões

6º – Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (2022) – US$ 452,4 milhões

7º – Jurassic World: Reino Ameaçado (2018) – US$ 451 milhões

8ª – Star Wars: Os Últimos Jedi (2017) – US$ 450,8 milhões

9º – Harry Potter e as Relíquias da Morte – Parte 2 (2011) – US$ 483,2 milhões

Capitã Marvel (2019) – US$ 455 milhões

Embora novas produções continuem disputando espaço entre os maiores lançamentos da história, Vingadores: Ultimato permanece isolado no topo do ranking com uma marca considerada histórica: mais de US$ 1,22 bilhão arrecadados em apenas um fim de semana. O longa também se tornou, à época, o filme mais rápido a ultrapassar as marcas de US$ 1 bilhão e US$ 2 bilhões em bilheteria mundial.

Agora, as atenções estão voltadas para Homem-Aranha: Um Novo Dia, que já quebrou o recorde de pré-venda de ingressos da Marvel ao superar Vingadores: Ultimato. Caso as projeções de mercado se confirmem, o novo filme estrelado por Tom Holland poderá entrar futuramente para o seleto grupo das maiores estreias da história do cinema e reforçar, mais uma vez, a força do Universo Cinematográfico Marvel nas bilheterias.