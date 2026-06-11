A Rede Social 2 ganha primeiro teaser e promete revelar o lado mais sombrio do Facebook

O filme traz o talento de Jeremy Strong como protagonista e será intitulado O Outro Lado das Redes

Mais de 15 anos após o lançamento de A Rede Social, um dos filmes mais aclamados da década passada, a aguardada continuação finalmente ganhou seu primeiro teaser. Intitulado O Outro Lado das Reses (“A Rede Social 2”, como vem sendo chamado pelos fãs), o longa traz uma nova abordagem para a história do Facebook e promete mergulhar nas controvérsias que transformaram a empresa em uma das mais poderosas e polêmicas do mundo.

Diferente do filme de 2010, que acompanhava a criação da rede social nos dormitórios de Harvard, a nova produção foca nos escândalos que vieram anos depois, especialmente após as revelações conhecidas como The Facebook Files. A trama acompanha a ex-funcionária Frances Haugen, responsável por divulgar documentos internos que expuseram como a empresa tinha conhecimento de problemas relacionados à desinformação, impactos na saúde mental de adolescentes e outras questões sensíveis.

Uma das maiores surpresas da sequência é a ausência de Jesse Eisenberg, indicado ao Oscar por interpretar Mark Zuckerberg no longa original. Em seu lugar entra Jeremy Strong, vencedor do Emmy por Succession, que aparece irreconhecível no teaser divulgado pela Sony Pictures.

O elenco também conta com Mikey Madison no papel de Frances Haugen e Jeremy Allen White como o jornalista Jeff Horwitz, responsável por publicar a investigação que abalou o império das redes sociais. Nomes como Bill Burr, Wunmi Mosaku e Betty Gilpin também fazem parte da produção.

Nos bastidores, a principal mudança está na direção. Enquanto o primeiro filme foi comandado por David Fincher, a continuação será escrita e dirigida por Aaron Sorkin, responsável pelo roteiro original. Segundo o cineasta, a ideia é mostrar como uma plataforma criada para conectar pessoas acabou se tornando uma força capaz de influenciar política, comportamento e acontecimentos globais.

Sorkin já declarou que não considera o filme uma sequência tradicional, mas sim uma obra complementar que analisa as consequências do crescimento do Facebook e da transformação da empresa em um gigante da tecnologia.

O teaser divulgado nesta quarta-feira mostra um clima muito mais sombrio e político do que o longa original, antecipando embates judiciais, denúncias internas e a crescente pressão sobre Zuckerberg. A estreia está marcada para 9 de outubro de 2026 nos cinemas.

Para os fãs do primeiro filme, vencedor de três Oscars e considerado um dos melhores retratos da era digital, A Rede Social 2 tem potencial para repetir o impacto do original ao explorar os bastidores de uma das empresas mais influentes do século XXI.

Veja o teaser