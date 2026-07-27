‘The Chosen’ divulga trailer emocionante da 6ª temporada com a crucificação de Jesus

O aguardado primeiro trailer da sexta temporada de The Chosen foi divulgado neste domingo (27) e traz um dos momentos mais marcantes da história cristã: a crucificação de Jesus Cristo. As primeiras imagens mostram os acontecimentos das últimas 24 horas da vida de Jesus de Nazaré, interpretado por Jonathan Roumie, em uma temporada que promete ser a mais intensa e emocionante da série criada por Dallas Jenkins.

O teaser apresenta um clima de tensão e sofrimento ao acompanhar os momentos que antecedem a crucificação. A narrativa mostrará não apenas o julgamento e a condenação de Jesus, mas também o impacto desses acontecimentos sobre seus discípulos, seguidores, autoridades religiosas e o Império Romano. Segundo a sinopse oficial, a sexta temporada explorará como o sacrifício de Cristo transformou a história da humanidade, aprofundando os conflitos emocionais e espirituais vividos por todos ao seu redor.

Criada por Dallas Jenkins, The Chosen tornou-se um fenômeno mundial ao retratar a vida de Jesus sob a perspectiva das pessoas que conviveram com Ele, humanizando personagens bíblicos conhecidos e expandindo os relatos dos Evangelhos sem perder sua essência. A produção, estrelada por Jonathan Roumie, conquistou milhões de espectadores ao redor do mundo e se consolidou como uma das séries religiosas de maior sucesso da história.

A sexta temporada estreia no Prime Video em 15 de novembro, com os três primeiros episódios disponibilizados de uma só vez. Os capítulos seguintes serão lançados semanalmente, enquanto o desfecho da temporada ganhará uma exibição especial nos cinemas em 2027, preparando o caminho para a sétima e última temporada da série.