Academia Brasileira de Cinema pré-seleciona seis filmes para o Oscar; saiba quais são

O filme escolhido será divulgado em 16 de setembro e disputará uma indicação à categoria de Melhor Filme Internacional

Walter Salles recebe Oscar de Melhor Filme Internacional por Ainda Estou Aqui

A Academia Brasileira de Cinema anunciou nesta quarta-feira (9) os seis longas-metragens pré-selecionados para representar o Brasil no Oscar 2027.

A reunião final acontecerá no dia 16 de Setembro, para a escolha do título que representará o Brasil na disputa por uma vaga na categoria Melhor Filme Internacional. Ao todo, 15 produções foram inscritas e habilitadas para concorrer.

Os seis títulos que avançaram são:

100 Dias, de Carlos Saldanha A Fabulosa Máquina do Tempo, de Eliza Capai A Natureza das Coisas Invisíveis, de Rafaela Camelo Feito Pipa, de Allan Deberton Nosso Segredo, de Grace Passô Vicentina Pede Desculpas, de Gabriel Martins

O Brasil venceu a categoria de Melhor Filme Internacional em 2025 com Ainda Estou Aqui, de Walter Salles. Em 2026, O Agente Secreto, filme de Kleber Mendonça Filho protagonizado por Wagner Moura, também concorreu pela mesma categoria, mas perdeu para o longa norueguês Valor Sentimental.

A cerimônia do Oscar 2027 acontece no dia 14 de março de 2027. Pelas regras da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, os integrantes da comissão responsável pela escolha do representante brasileiro não podem ser divulgados antes do anúncio.