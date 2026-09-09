Academia Brasileira de Cinema pré-seleciona seis filmes para o Oscar; saiba quais são
A Academia Brasileira de Cinema anunciou nesta quarta-feira (9) os seis longas-metragens pré-selecionados para representar o Brasil no Oscar 2027.
A reunião final acontecerá no dia 16 de Setembro, para a escolha do título que representará o Brasil na disputa por uma vaga na categoria Melhor Filme Internacional. Ao todo, 15 produções foram inscritas e habilitadas para concorrer.
Os seis títulos que avançaram são:
- 100 Dias, de Carlos Saldanha
- A Fabulosa Máquina do Tempo, de Eliza Capai
- A Natureza das Coisas Invisíveis, de Rafaela Camelo
- Feito Pipa, de Allan Deberton
- Nosso Segredo, de Grace Passô
- Vicentina Pede Desculpas, de Gabriel Martins
O Brasil venceu a categoria de Melhor Filme Internacional em 2025 com Ainda Estou Aqui, de Walter Salles. Em 2026, O Agente Secreto, filme de Kleber Mendonça Filho protagonizado por Wagner Moura, também concorreu pela mesma categoria, mas perdeu para o longa norueguês Valor Sentimental.
A cerimônia do Oscar 2027 acontece no dia 14 de março de 2027. Pelas regras da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, os integrantes da comissão responsável pela escolha do representante brasileiro não podem ser divulgados antes do anúncio.
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