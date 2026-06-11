Copa do Mundo no streaming: 3 séries e documentários da Netflix para entrar no clima do hexa
Com a Copa do Mundo cada vez mais próxima, nada melhor do que mergulhar em histórias que mostram os bastidores, as emoções e os momentos que marcaram a trajetória da Seleção Brasileira. A Netflix tem opções perfeitas para quem quer reviver conquistas históricas e entender o que acontece longe dos gramados.
- ‘Brasil 70: A Saga do Tri’
A grande novidade da Netflix para os apaixonados por futebol é “Brasil 70: A Saga do Tri”. A minissérie dramatiza a campanha da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1970, no México, quando o Brasil conquistou o tricampeonato mundial e eternizou um dos maiores times da história do esporte.
A produção recria partidas históricas e também mostra os bastidores da equipe liderada por Pelé, além dos desafios enfrentados pelos técnicos João Saldanha e Zagallo em um período marcado por tensões políticas no país. No elenco estão Rodrigo Santoro, Bruno Mazzeo e Lucas Agrícola interpretando Pelé.
- Brasil 2002: Os Bastidores do Penta
Para quem sente saudade da conquista mais recente da Seleção, “Brasil 2002: Os Bastidores do Penta” é uma parada obrigatória. O documentário apresenta imagens inéditas e entrevistas com os jogadores que trouxeram o pentacampeonato para o Brasil.
Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Roberto Carlos, Cafu e outros craques relembram momentos decisivos daquela campanha inesquecível no Japão e na Coreia do Sul. É uma oportunidade rara de acompanhar os bastidores de uma das maiores conquistas da história do futebol brasileiro.
- ‘Capitães do Mundo’
Embora não seja focada exclusivamente na Seleção Brasileira,”Capitães do Mundo” acompanha os líderes das principais seleções durante a Copa do Mundo de 2022. A produção mostra a pressão, os bastidores e as decisões que acontecem longe das câmeras durante o maior torneio de futebol do planeta.
Com depoimentos exclusivos e acesso privilegiado aos atletas, a série revela como os capitães lidam com a responsabilidade de representar milhões de torcedores em uma competição que pode mudar suas carreiras para sempre.
Entre a reconstrução épica de “Brasil 70: A Saga do Tri”, as imagens inéditas de Brasil 2002: Os Bastidores do Penta e os relatos contemporâneos de Capitães do Mundo, a Netflix oferece uma verdadeira viagem pela história das Copas do Mundo.