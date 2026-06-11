Copa do Mundo no streaming: 3 séries e documentários da Netflix para entrar no clima do hexa

Com a Copa do Mundo cada vez mais próxima, nada melhor do que mergulhar em histórias que mostram os bastidores, as emoções e os momentos que marcaram a trajetória da Seleção Brasileira. A Netflix tem opções perfeitas para quem quer reviver conquistas históricas e entender o que acontece longe dos gramados.

‘Brasil 70: A Saga do Tri’

A grande novidade da Netflix para os apaixonados por futebol é “Brasil 70: A Saga do Tri”. A minissérie dramatiza a campanha da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1970, no México, quando o Brasil conquistou o tricampeonato mundial e eternizou um dos maiores times da história do esporte.

A produção recria partidas históricas e também mostra os bastidores da equipe liderada por Pelé, além dos desafios enfrentados pelos técnicos João Saldanha e Zagallo em um período marcado por tensões políticas no país. No elenco estão Rodrigo Santoro, Bruno Mazzeo e Lucas Agrícola interpretando Pelé.

Brasil 2002: Os Bastidores do Penta

Para quem sente saudade da conquista mais recente da Seleção, “Brasil 2002: Os Bastidores do Penta” é uma parada obrigatória. O documentário apresenta imagens inéditas e entrevistas com os jogadores que trouxeram o pentacampeonato para o Brasil.

Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Roberto Carlos, Cafu e outros craques relembram momentos decisivos daquela campanha inesquecível no Japão e na Coreia do Sul. É uma oportunidade rara de acompanhar os bastidores de uma das maiores conquistas da história do futebol brasileiro.

‘Capitães do Mundo’

Embora não seja focada exclusivamente na Seleção Brasileira,”Capitães do Mundo” acompanha os líderes das principais seleções durante a Copa do Mundo de 2022. A produção mostra a pressão, os bastidores e as decisões que acontecem longe das câmeras durante o maior torneio de futebol do planeta.

Com depoimentos exclusivos e acesso privilegiado aos atletas, a série revela como os capitães lidam com a responsabilidade de representar milhões de torcedores em uma competição que pode mudar suas carreiras para sempre.

Entre a reconstrução épica de “Brasil 70: A Saga do Tri”, as imagens inéditas de Brasil 2002: Os Bastidores do Penta e os relatos contemporâneos de Capitães do Mundo, a Netflix oferece uma verdadeira viagem pela história das Copas do Mundo.