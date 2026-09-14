Prime Video divulga teaser de documentário sobre Marília Mendonça; veja

'Marília Mendonça: Sentimento Louco' estreia em outubro e terá acesso a arquivos pessoais, diários, mensagens e registros nunca antes vistos

Com estreia marcada para 16 de outubro, a produção promete ir além dos grandes sucessos

A saudade da Rainha da Sofrência vai ganhar novas imagens. O Prime Video divulgou nesta segunda-feira (14) o primeiro teaser de “Marília Mendonça: Sentimento Louco”, série documental que revisita a vida e a carreira de uma das artistas mais importantes da música brasileira.

Com estreia marcada para 16 de outubro, a produção promete ir além dos grandes sucessos e mostrar uma Marília mais íntima, revelando momentos pessoais e bastidores de uma trajetória que mudou o sertanejo no Brasil.

A série terá acesso exclusivo ao acervo pessoal da cantora, incluindo conteúdos armazenados em seu celular e computador, além de diários, mensagens, áudios, anotações, fotografias e vídeos.

O material utilizado na produção é gigantesco. A equipe pesquisou mais de 530 mil imagens e 50 mil vídeos, além de centenas de registros pessoais deixados pela artista.

O documentário pretende reconstruir a trajetória de Marília desde os primeiros passos na música até a explosão nacional que a transformou na chamada Rainha da Sofrência.

A narrativa também contará com depoimentos de pessoas que acompanharam diferentes fases de sua vida e carreira, incluindo familiares, amigos e artistas próximos.

Entre os nomes que participam da produção estão Maiara, Maraisa, Jorge, da dupla Jorge & Mateus, e Dona Ruth, mãe de Marília.

A proposta é mostrar não apenas a estrela dos palcos, mas também a mulher por trás do fenômeno. O público poderá conhecer detalhes sobre suas relações, sua personalidade, suas inseguranças e a maneira como ela enxergava a própria carreira.

“Marília Mendonça: Sentimento Louco” terá quatro episódios e promete mergulhar em diferentes momentos da trajetória da cantora.

A produção acompanha a transformação de Marília em um dos maiores nomes da música brasileira e mostra como suas composições ajudaram a abrir espaço para outras mulheres no sertanejo.

Mesmo após sua morte, em novembro de 2021, aos 26 anos, o impacto de Marília permanece enorme. Suas músicas continuam entre as mais ouvidas e seu repertório segue atravessando diferentes gerações.

O documentário não será o único projeto do Prime Video dedicado à cantora.

A plataforma também prepara “Marília”, cinebiografia que contará a trajetória da artista em uma produção ficcional. O filme tem Marina Versos no papel de Marília e reúne nomes como Hermila Guedes, Klara Castanho, Sophia Valverde e Marcelo Serrado no elenco.

A estreia do longa está prevista para 2027.

Enquanto isso, os fãs terão a oportunidade de revisitar a história real da cantora em “Marília Mendonça: Sentimento Louco”, que chega ao Prime Video em 16 de outubro.

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