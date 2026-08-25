‘Emergência 53’ é a série que você precisa assistir

Produção dos mesmos criadores de 'Sob Pressão' aposta em adrenalina, emoção e histórias humanas fora dos hospitais

Emergência 53 é a mais nova série médica do Globoplay e já causa um impacto mais do que positivo desde o primeiro episódio. A série estreou no dia 20 de agosto e acompanha a rotina de profissionais que trabalham na linha de frente de uma unidade móvel de urgência, em atendimentos que acontecem nas ruas do Rio de Janeiro.

Criada por Claudio Torres, Márcio Maranhão e Andrucha Waddington, a produção é realizada pela Conspiração e reúne nomes conhecidos da dramaturgia brasileira, como Yara de Novaes, Emílio Dantas, Valentina Herszage, Heloísa Jorge, Ana Hikari, Jaffar Bambirra, Raquel Villar e Emílio de Mello, além da participação especial de Fernanda Montenegro.

Ao contrário de produções que concentram suas histórias dentro de hospitais, “Emergência 53” coloca os personagens em movimento. Cada chamado pode levar a equipe para uma casa, uma rua, um acidente ou qualquer outro cenário onde uma vida esteja em risco.

A trama acompanha médicos, enfermeiros e condutores de ambulância enquanto eles precisam tomar decisões rápidas e lidar com situações imprevisíveis. Ao mesmo tempo em que enfrentam emergências médicas, os personagens carregam seus próprios conflitos, memórias e dilemas pessoais.

A proposta nasceu justamente da experiência dos criadores com “Sob Pressão”, mas busca apresentar uma perspectiva diferente do atendimento de saúde no Brasil, explorando o momento anterior à chegada do paciente ao hospital.

Na história, Yara de Novaes interpreta Irene, médica e responsável pela equipe. Idealista e apaixonada pelo trabalho, ela acredita no potencial dos profissionais que estão ao seu lado e encara diariamente o desafio de salvar vidas em situações extremas.

A vida pessoal da personagem também ganha espaço. Irene precisa lidar com a situação delicada da mãe, Dona Laura, interpretada por Fernanda Montenegro, que enfrenta uma doença degenerativa.

Um dos grandes destaques do elenco é Fernanda Montenegro. A atriz interpreta Dona Laura, uma mulher idosa que vive com demência, mas que mantém uma personalidade cheia de particularidades e se recusa a abrir mão de alguns prazeres da vida.

Mesmo enfrentando limitações de saúde, Laura gosta de frequentar bingos e mantém hábitos que entram em conflito com a preocupação da filha. A personagem acaba trazendo uma dimensão mais íntima e emocional para a trama.

Outro destaque é Ana Hikari, que interpreta Duda, condutora e mecânica de ambulância. Para assumir o papel, a atriz passou por uma preparação intensa, incluindo cerca de 20 aulas de direção de veículos de grande porte e a obtenção da habilitação categoria D. Ela também recebeu treinamento de mecânica.

As gravações ainda exigiram que o elenco aprendesse procedimentos médicos e tivesse contato com profissionais reais da área. A preparação ajudou a aumentar o realismo das cenas de atendimento e emergência.

“Emergência 53” já havia despertado interesse internacional antes de chegar ao público. Em fevereiro de 2026, a produção recebeu o Studio Babelsberg Production Excellence Award, durante o Berlinale Series Market, na Alemanha, destacando-se entre projetos de diferentes países.

“Emergência 53” está disponível no Globoplay. A primeira leva de episódios chegou à plataforma em 20 de agosto, enquanto os capítulos restantes foram programados para 27 de agosto. Ao todo, a primeira temporada conta com dez episódios.