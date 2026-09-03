HBO Max desenvolve série documental sobre a vida e a morte de PC Siqueira

Produção vai revisitar a trajetória do youtuber, os acontecimentos que antecederam sua morte e os desdobramentos do caso

A HBO Max anunciou nesta quinta-feira (3) o desenvolvimento de uma série documental sobre PC Siqueira, um dos nomes que ajudaram a transformar o YouTube em um fenômeno no Brasil. A produção vai revisitar a trajetória do influenciador e os acontecimentos que antecederam sua morte, ocorrida em dezembro de 2023.

Ainda sem título oficial, data de estreia ou número de episódios divulgados, a série será produzida pelas produtoras Farra e Moonheist. A proposta é reconstruir a trajetória de PC Siqueira desde sua ascensão na internet até os últimos anos de sua vida, além de abordar os desdobramentos relacionados à investigação sobre sua morte.

Caso voltou ao centro das atenções

PC Siqueira foi um dos pioneiros da primeira geração de grandes criadores de conteúdo do Brasil. O influenciador ganhou notoriedade com o canal “Mas Poxa Vida” e também levou sua carreira para a televisão, tornando-se uma das personalidades mais conhecidas da internet brasileira.

A produção da HBO Max deve abordar não apenas o sucesso alcançado pelo youtuber, mas também os episódios controversos que marcaram seus últimos anos. A série contará com entrevistas e informações relacionadas ao período que antecedeu sua morte.

PC Siqueira morreu aos 37 anos, em dezembro de 2023. Na época, a principal hipótese trabalhada pelas autoridades foi a de suicídio. Posteriormente, questionamentos sobre o caso ganharam repercussão e reacenderam o debate sobre as circunstâncias de sua morte.

Polêmicas também devem ser abordadas

Outro momento importante da trajetória de PC Siqueira aconteceu em 2020, quando ele foi alvo de acusações envolvendo imagens de nudez infantil. O influenciador negou ter cometido qualquer crime.

O episódio teve grande impacto em sua carreira e na relação com o público. A investigação realizada na época não encontrou evidências que comprovassem a prática de crimes contra menores nos dispositivos apreendidos.

A série também deverá contextualizar o impacto que as acusações tiveram na vida pessoal e profissional do influenciador, além de discutir temas como exposição nas redes sociais, pressão sobre personalidades da internet e os chamados “tribunais da internet”.

Produção ainda não tem data de estreia

Apesar do anúncio do projeto, a HBO Max ainda não revelou a data de estreia, o número de episódios ou todos os nomes que participarão das entrevistas.

A produção promete revisitar a trajetória de uma das figuras mais emblemáticas da primeira geração de influenciadores brasileiros e abordar os acontecimentos que marcaram seus últimos anos de vida.

Com isso, a série também deve colocar novamente em discussão um caso que, quase três anos após a morte de PC Siqueira, continua despertando dúvidas e interesse do público.