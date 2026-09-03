Zach Cregger e Austin Abrams vem ao Brasil para divulgar novo filme de ‘Resident Evil’

Zach Cregger e Austin Abrams estarão em São Paulo para promover o longa, que chega aos cinemas brasileiros em setembro

A franquia Resident Evil está de volta aos cinemas em uma nova versão comandada pelo cineasta Zach Cregger, conhecido por trabalhos como “A Hora do Mal” e Noites Brutais. Para promover o lançamento do longa no Brasil, Cregger e o ator Austin Abrams desembarcarão em São Paulo para participar de eventos de divulgação do filme.

A produção, que estreia nos cinemas brasileiros em 17 de setembro de 2026, foi filmada para o formato IMAX e também poderá ser conferida em diferentes formatos especiais. A proposta é apresentar uma nova história dentro do universo inspirado na popular franquia de jogos de zumbis da PlayStation.

Na trama, Austin Abrams interpreta Bryan, um entregador médico que acaba envolvido em uma corrida desesperada pela sobrevivência quando uma noite aparentemente comum se transforma em um verdadeiro pesadelo. Cercado por acontecimentos cada vez mais violentos e caóticos, o protagonista precisa lutar para permanecer vivo enquanto a cidade mergulha em uma situação aterrorizante.

A nova produção pretende apresentar uma abordagem inédita para a franquia, apostando na visão de Cregger para transformar o universo de “Resident Evil” em uma experiência de terror e ação nas telonas.

O roteiro é assinado por Zach Cregger e Shay Hatten, responsável por trabalhos como “John Wick: Capítulo 4” e “Army of the Dead”. A produção é da Columbia Pictures e da Constantin Film, em associação com a TriStar Pictures.

Inspirado na famosa série de jogos de zumbis da PlayStation, o novo filme marca mais uma tentativa de levar Resident Evil para os cinemas, mas desta vez com uma história totalmente inédita e novos personagens.

Com a direção de Cregger, a expectativa é de que o longa combine terror, ação e sobrevivência, elementos fundamentais para a identidade da franquia, mas sob uma nova perspectiva.

Resident Evil chega aos cinemas brasileiros em 17 de setembro de 2026.