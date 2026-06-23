Netflix aposta no terror interativo com Unhinged: Entenda a história e como vai funcionar
A Netflix acaba de revelar Unhinged, uma experiência de terror totalmente diferente de tudo o que a plataforma já lançou. Misturando filme, série e videogame, a produção promete colocar o público no centro da história, transformando o celular em parte fundamental da narrativa. A estreia está marcada para 30 de junho de 2026.
Sobre o que é Unhinged?
A trama acompanha Ava, uma jovem que fica presa em seu prédio durante uma tempestade devastadora. Como se a situação já não fosse assustadora o suficiente, um assassino misterioso está à solta no local, transformando cada corredor e apartamento em uma possível armadilha. Enquanto tenta sobreviver, Ava também precisa descobrir quem é o criminoso e encontrar uma forma de escapar viva.
O elenco de vozes traz nomes conhecidos do público, incluindo Zoë Kravitz, Sadie Sink e Troy Baker.
Como vai funcionar?
O grande diferencial de Unhinged está na forma como o público participa da experiência. Em vez de usar um controle tradicional, o jogador utilizará o próprio smartphone, que se transforma no celular da protagonista dentro da história. O público irá conectar o celular e a TV via QR Code e através dele será possível:
- Receber ligações dos personagens;
- Usar uma lanterna para explorar ambientes escuros;
- Fazer escolhas rápidas que influenciam o desenrolar da trama;
- Decidir quais caminhos Ava deve seguir para sobreviver.
A Netflix descreve a experiência como algo entre um filme de terror e um jogo narrativo. Não será necessário ter experiência com videogames, já que a proposta é simples e acessível para qualquer assinante.
Uma experiência curta e intensa
Diferente dos jogos tradicionais, Unhinged terá duração inferior a uma hora, aproximadamente o tempo de um episódio de série. A ideia é oferecer uma experiência rápida, mas extremamente tensa, que pode ser aproveitada sozinho ou até mesmo com amigos assistindo e ajudando nas decisões.
Desenvolvido pelo estúdio Night School Studio, responsável pela franquia Oxenfree, Unhinged representa mais um passo da Netflix em sua estratégia de criar conteúdos cada vez mais interativos. A expectativa é que o projeto atraia tanto fãs de terror quanto espectadores que normalmente não jogam videogames.