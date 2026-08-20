Netflix: confira os principais lançamentos de setembro de 2026

De novas temporadas de séries conhecidas a produções nacionais, terror, clássicos e realities, setembro promete movimentar o catálogo da plataforma

Setembro promete ser um dos meses mais movimentados do ano para os assinantes da Netflix

Setembro promete ser um dos meses mais movimentados do ano para os assinantes da Netflix. A plataforma preparou uma programação que reúne novas temporadas, produções brasileiras inéditas, filmes clássicos, terror, animações e realities. Entre os destaques estão a segunda temporada de Magnatas do Crime, a nova produção da antologia Monstro, desta vez centrada em Lizzie Borden, e a série brasileira Habeas Corpus, estrelada por Marjorie Estiano e Any Gabrielly.

Magnatas do Crime retorna para a segunda temporada

Um dos grandes destaques do início do mês é Magnatas do Crime, que ganha sua segunda temporada em 3 de setembro. A trama acompanha Eddie, que tenta expandir seu império criminoso enquanto enfrenta novos interesses, alianças e ameaças.

A série é inspirada no universo criado por Guy Ritchie e retorna com mais disputas pelo controle dos negócios e pelo poder dentro da aristocracia britânica.

Monstro ganha nova história baseada em Lizzie Borden

Para quem gosta de true crime, o grande destaque chega em 17 de setembro, com Monstro: A História de Lizzie Borden.

A quarta temporada da antologia criada por Ryan Murphy e Ian Brennan revisita o famoso caso de Lizzie Borden, mulher acusada de assassinar o pai e a madrasta no final do século XIX. A produção promete explorar não apenas os crimes, mas também o julgamento e a construção do mito em torno da personagem.

Stranger Things: Histórias de 85 continua

Também em 17 de setembro, chega a segunda temporada de Stranger Things: Histórias de 85. A animação retorna ao universo de Hawkins com novas histórias ambientadas em 1985, trazendo novamente personagens conhecidos e ameaças relacionadas ao Mundo Invertido.

Habeas Corpus é a grande aposta brasileira

Entre as produções nacionais, o principal destaque do mês é Habeas Corpus, que estreia em 23 de setembro.

A série acompanha Inez, personagem de Marjorie Estiano, uma professora de Direito que lidera um projeto dedicado a investigar condenações criminais possivelmente injustas. A equipe conta ainda com estudantes, entre eles Marina, interpretada por Any Gabrielly, que possui uma motivação pessoal para investigar um caso do passado.

A produção é inspirada no trabalho do Innocence Project Brasil e marca a primeira aposta da Netflix em um drama jurídico brasileiro.

Wonka vira competição

Também em 23 de setembro, chega Wonka: O Bilhete Dourado, reality de competição inspirado no universo de Willy Wonka.

Os participantes serão levados para uma versão da famosa fábrica de chocolate e terão que enfrentar provas e desafios em busca do cobiçado bilhete dourado.

Filmes também ganham espaço

O catálogo de filmes terá uma mistura de clássicos e produções mais recentes. No dia 4 de setembro, chegam os três primeiros filmes da franquia Todo Mundo em Pânico, enquanto Tropa de Elite e O Sexto Sentido entram no catálogo em 5 de setembro.

Para os fãs de ficção científica, 11 de setembro será uma data especial: os seis primeiros filmes de Jornada nas Estrelas chegam à Netflix, acompanhados de V de Vingança e Nise – O Coração da Loucura.

Já para quem prefere suspense, Animais Noturnos estreia em 14 de setembro, enquanto Um Drink no Inferno e Serpico chegam no dia 17. Demolidor: O Homem Sem Medo entra no catálogo em 18 de setembro.

Conforme a Música aposta na dança

No dia 18 de setembro, a Netflix estreia Conforme a Música, produção que acompanha um grupo de dança hip-hop tentando conquistar espaço em um importante palco de Paris, enquanto enfrenta rivalidades e conflitos pessoais.

A Múmia ganha maratona

O fim do mês reserva uma viagem nostálgica aos fãs de aventura. Em 27 de setembro, chegam A Múmia, de 1999, O Retorno da Múmia, A Múmia: Tumba do Imperador Dragão e a versão de 2017.

No dia 29, o catálogo ainda recebe LEGO ONE PIECE: A Série, além de Mononoke – O Filme: Capítulo 3 – A Maldição da Serpente.

Os principais lançamentos de setembro