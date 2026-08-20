Netflix: confira os principais lançamentos de setembro de 2026
Setembro promete ser um dos meses mais movimentados do ano para os assinantes da Netflix. A plataforma preparou uma programação que reúne novas temporadas, produções brasileiras inéditas, filmes clássicos, terror, animações e realities. Entre os destaques estão a segunda temporada de Magnatas do Crime, a nova produção da antologia Monstro, desta vez centrada em Lizzie Borden, e a série brasileira Habeas Corpus, estrelada por Marjorie Estiano e Any Gabrielly.
Magnatas do Crime retorna para a segunda temporada
Um dos grandes destaques do início do mês é Magnatas do Crime, que ganha sua segunda temporada em 3 de setembro. A trama acompanha Eddie, que tenta expandir seu império criminoso enquanto enfrenta novos interesses, alianças e ameaças.
A série é inspirada no universo criado por Guy Ritchie e retorna com mais disputas pelo controle dos negócios e pelo poder dentro da aristocracia britânica.
Monstro ganha nova história baseada em Lizzie Borden
Para quem gosta de true crime, o grande destaque chega em 17 de setembro, com Monstro: A História de Lizzie Borden.
A quarta temporada da antologia criada por Ryan Murphy e Ian Brennan revisita o famoso caso de Lizzie Borden, mulher acusada de assassinar o pai e a madrasta no final do século XIX. A produção promete explorar não apenas os crimes, mas também o julgamento e a construção do mito em torno da personagem.
Stranger Things: Histórias de 85 continua
Também em 17 de setembro, chega a segunda temporada de Stranger Things: Histórias de 85. A animação retorna ao universo de Hawkins com novas histórias ambientadas em 1985, trazendo novamente personagens conhecidos e ameaças relacionadas ao Mundo Invertido.
Habeas Corpus é a grande aposta brasileira
Entre as produções nacionais, o principal destaque do mês é Habeas Corpus, que estreia em 23 de setembro.
A série acompanha Inez, personagem de Marjorie Estiano, uma professora de Direito que lidera um projeto dedicado a investigar condenações criminais possivelmente injustas. A equipe conta ainda com estudantes, entre eles Marina, interpretada por Any Gabrielly, que possui uma motivação pessoal para investigar um caso do passado.
A produção é inspirada no trabalho do Innocence Project Brasil e marca a primeira aposta da Netflix em um drama jurídico brasileiro.
Wonka vira competição
Também em 23 de setembro, chega Wonka: O Bilhete Dourado, reality de competição inspirado no universo de Willy Wonka.
Os participantes serão levados para uma versão da famosa fábrica de chocolate e terão que enfrentar provas e desafios em busca do cobiçado bilhete dourado.
Filmes também ganham espaço
O catálogo de filmes terá uma mistura de clássicos e produções mais recentes. No dia 4 de setembro, chegam os três primeiros filmes da franquia Todo Mundo em Pânico, enquanto Tropa de Elite e O Sexto Sentido entram no catálogo em 5 de setembro.
Para os fãs de ficção científica, 11 de setembro será uma data especial: os seis primeiros filmes de Jornada nas Estrelas chegam à Netflix, acompanhados de V de Vingança e Nise – O Coração da Loucura.
Já para quem prefere suspense, Animais Noturnos estreia em 14 de setembro, enquanto Um Drink no Inferno e Serpico chegam no dia 17. Demolidor: O Homem Sem Medo entra no catálogo em 18 de setembro.
Conforme a Música aposta na dança
No dia 18 de setembro, a Netflix estreia Conforme a Música, produção que acompanha um grupo de dança hip-hop tentando conquistar espaço em um importante palco de Paris, enquanto enfrenta rivalidades e conflitos pessoais.
A Múmia ganha maratona
O fim do mês reserva uma viagem nostálgica aos fãs de aventura. Em 27 de setembro, chegam A Múmia, de 1999, O Retorno da Múmia, A Múmia: Tumba do Imperador Dragão e a versão de 2017.
No dia 29, o catálogo ainda recebe LEGO ONE PIECE: A Série, além de Mononoke – O Filme: Capítulo 3 – A Maldição da Serpente.
Os principais lançamentos de setembro
- 3 de setembro: Magnatas do Crime – Temporada 2
- 4 de setembro: Todo Mundo em Pânico, Todo Mundo em Pânico 2 e Todo Mundo em Pânico 3
- 5 de setembro: Tropa de Elite e O Sexto Sentido
- 11 de setembro: filmes de Jornada nas Estrelas e V de Vingança
- 14 de setembro: Animais Noturnos
- 17 de setembro: Monstro: A História de Lizzie Borden e Stranger Things: Histórias de 85 – Temporada 2
- 18 de setembro: Demolidor: O Homem Sem Medo e Conforme a Música
- 23 de setembro: Habeas Corpus e Wonka: O Bilhete Dourado
- 27 de setembro: franquia A Múmia
- 29 de setembro: LEGO ONE PIECE: A Série
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