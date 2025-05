Power Couple: Dhomini perde o controle e grita com Carol durante programa ao vivo

Participante ficou muito exaltado, precisou receber atendimento médico e escapou da expulsão

Uma discussão entre Dhomini e Carol movimentou o programa Power Couple nesta quarta-feira (21), fazendo com que o participante precisasse receber atendimento médico. Enquanto Adriana, esposa do ex-bbb se defendia de acusações, Carol interrompeu dizendo “já começou errado” e recebeu um “Cala a boca” como resposta. A mulher de Radamés se sentiu ofendida e retrucou “cala a boca, não”.

Após essa troca de farpas, Dhomini se meteu no meio da briga e começou a gritar: “vai deixar falar ou não? Vai fazer igual vocês fizeram comigo aquele dia?”. Ele ficou muito exaltado, precisando ser contido por outros participantes. Em seguida, ele recebeu atendimento médico. “Dhomini foi tomar uma água, foi receber atendimento médico. Meio que saiu de si ali, foi se acalmar”, disse Rafa Brites, apresentadora do programa.

Logo após retornar do atendimento, Dhomini comentou o ocorrido com Adriana. Não dei conta. Tô há um mês. Calei a boca pra ela. Faz um mês que tô calado, escutando ela fazer todo mundo calar a boca pra ela. Quando fez com você, eu não aguentei. Eu explodi”.

Adriana, por sua vez, mostrou-se solidária e criticou a postura de Carol, a qual considerou manipuladora e astuta. “Na manipulação, no jogo sujo dela, ela está agindo com todo mundo. Calma, que todo mundo viu. No meu voto eu tive a oportunidade de falar”. A participante ainda disse que Carol “é muito ardilosa. Com aquela roupa dela de vovó, de advogada, empresária, já que não consegue usar outra, porque o tamanho não dá.”

