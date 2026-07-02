Prime Video revela elenco de ‘Marília’, cinebiografia de Marília Mendonça

O Prime Video apresentou oficialmente o elenco de “Marília”, filme original que vai retratar a trajetória de uma das maiores vozes da música brasileira. Com gravações previstas para começarem em julho, a produção promete acompanhar a vida da cantora desde a adolescência até sua consagração como a inesquecível “Rainha da Sofrência”.

O grande destaque é Marina Versos, cantora e atriz goiana, que foi escolhida para interpretar Marília Mendonça após um processo de seleção que reuniu cerca de mil candidatas. Além da semelhança vocal, Marina chamou atenção da produção por sua capacidade de transmitir a essência da artista.

O elenco reúne nomes conhecidos da televisão e do cinema brasileiro:

Marina Versos como Marília Mendonça;

Hermila Guedes como Dona Ruth, mãe da cantora;

Klara Castanho como Maiara;

Sophia Valverde como Maraisa;

Marcelo Serrado como Wander Oliveira, pai de Marília;

Daniel Haidar como Henrique;

Lucas Oliver como Juliano;

João Guilherme como Juliano Tchula;

Alejandro Claveaux como Júnior, ex-padrasto de Marília;

George Sauma como Pepato;

André Torquato como Filipe Rissi;

Igor Armucho como Murilo Huff;

Davi Bensá como Henrique Bahia;

Marcus Gouveia como Tio Silveira.

Dirigido por Dainara Toffoli, com roteiro de Carina Schulze e Patrícia Andrade, o longa mostrará os desafios enfrentados por Marília em uma indústria predominantemente masculina, sua ascensão meteórica no sertanejo, os bastidores da fama e a maneira como suas composições deram voz a milhões de mulheres brasileiras.

Além do filme, o Prime Video também desenvolve a série documental “Marília Mendonça: Sentimento Louco”, reforçando a homenagem ao legado da cantora. A cinebiografia tem estreia prevista para 2027 na plataforma.