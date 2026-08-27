Quem era a ex-apresentadora do Globo Esporte que morreu aos 46 anos

Ela enfrentava um câncer havia cerca de um ano

A jornalista Thalita Tavares Caturelli Passoni morreu aos 46 anos, na madrugada da última quarta-feira (26). Conhecida pela atuação no jornalismo esportivo, ela integrou a equipe da TV Anhanguera, afiliada da Rede Globo no Tocantins, e apresentou o Globo Esporte Tocantins. Ao longo da trajetória profissional, também se dedicou a uma iniciativa voltada ao atendimento de pessoas com autismo.

Thalita enfrentava um câncer havia cerca de um ano. A morte foi comunicada pelo Espaço Junior – Centro Especializado em Autismo, instituição fundada pela jornalista e que leva o nome de seu filho.

“No último ano, encarou um câncer do mesmo jeito que encarava tudo na vida, com bom humor e com uma leveza que impressionava todo mundo em volta”, afirmou o instituto ao comunicar a morte.

Trajetória

Natural de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, Thalita se mudou para Palmas, no Tocantins, em 2007. Foi na capital do estado que desenvolveu parte de sua carreira no jornalismo e passou a ganhar projeção na televisão local.

Na TV Anhanguera, afiliada da Globo, esteve à frente do Globo Esporte Tocantins, programa no qual ficou conhecida do público pela cobertura do cenário esportivo regional. Além do trabalho na televisão, atuou como comentarista esportiva na rádio CBN Tocantins.

Ela permaneceu no Tocantins por seis anos. Em 2013, encerrou sua passagem pela emissora e se mudou para Maceió, em Alagoas.

A atuação profissional, porém, dividiu espaço com uma iniciativa ligada à família. Thalita criou o Espaço Junior – Centro Especializado em Autismo, batizado em homenagem ao filho. O projeto é voltado ao atendimento especializado de pessoas com autismo.

Entre os colegas de redação, era chamada carinhosamente de “Japinha”. Thalita deixa um filho de 10 anos.

De acordo com o comunicado divulgado pelo Espaço Junior, não haverá velório. A decisão foi tomada a pedido da própria jornalista.

Homenagens

A morte da comunicadora também repercutiu nas redes sociais. Na publicação em que o Espaço Junior anunciou a perda, internautas compartilharam homenagens e lembranças de Thalita.

“Thalita, algumas pessoas passam pela nossa vida, e outras se tornam parte dela para sempre. Você foi uma dessas pessoas raras, uma verdadeira pérola que a vida me presenteou. Minha gratidão por você será eterna. Obrigado por acreditar em mim, por enxergar em mim coisas que, muitas vezes, eu mesmo não conseguia enxergar”, disse uma seguidora.

“E talvez a melhor forma de honrar tudo o que você foi seja lembrar daquela frase que você tanto gostava de falar: ‘A vida presta’. E presta mesmo. Presta porque existiram pessoas como você. Porque tivemos a sorte de compartilhar caminhos, histórias, lágrimas e gargalhadas. Porque, mesmo diante das dores, você sempre soube encontrar um motivo para sorrir”, completou.