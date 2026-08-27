Ex-apresentadora do Globo Esporte morre aos 46 anos
A jornalista Thalita Tavares Caturelli Passoni, ex-apresentadora do Globo Esporte Tocantins, morreu na madrugada de quarta-feira (26), aos 46 anos, em Santa Catarina, onde morava com a família. Ela estava em tratamento contra um câncer e deixa um filho de 10 anos.
Natural de Ribeirão Preto (SP), Thalita chegou a Palmas em 2007 e iniciou a carreira no jornalismo esportivo cobrindo campeonatos amadores e competições de categorias de base.
Ao longo dos seis anos em que viveu no Tocantins, acompanhou diferentes modalidades esportivas e teve atuação na cobertura do futebol estadual. Na TV Anhanguera, afiliada da TV Globo no estado, assumiu a apresentação e a edição do Globo Esporte.
Thalita também trabalhou como comentarista esportiva na rádio CBN Tocantins. Em 2013, deixou a emissora e se mudou para Maceió, em Alagoas.
Trabalho fora do jornalismo
Além da carreira na comunicação, Thalita foi uma das fundadoras do Espaço Junior – Centro Especializado em Autismo, criado em homenagem ao filho.
Em nota, a instituição informou que a jornalista enfrentou o câncer durante o último ano. O comunicado também lamentou a morte e destacou a atuação de Thalita na criação do centro.
A pedido da jornalista, não haverá velório. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o sepultamento.
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