‘Os Simpsons’ previram nota de R$ 200 no mesmo episódio do 7×1

Sim, aconteceu de novo: “Os Simpsons” previram a nova nota de R$ 200, anunciada pelo Banco Central na quarta-feira (29) após aprovação do Conselho Monetário Nacional (CMN). No 16º episódio da 25ª temporada, a família amarela viaja para o Brasil durante a Copa do Mundo no país e, antes de também “prever” a amarga derrota para a Alemanha, a animação retratou uma maleta com notas de R$ 200. Homer, que tinha virado árbitro, tenta ser subornado com o dinheiro, mas o patriarca da família recusa.

Outras previsões

Com mais de 30 temporadas exibidas, “Os Simpsons” são conhecidos por diversas previsões ao longo dos anos. Além da derrota do Brasil para a Alemanha na Copa de 2014, os roteiristas da animação já “adivinharam” sobre o trágico fim de “Game of Thrones”, o escândalo da FIFA e Donald Trump presidente dos EUA, por exemplo. No entanto, a pandemia de coronavírus, que chegou a ser apontada pelos internautas como mais uma previsão do desenho, foi rebatida pelo roteirista do episódio, Bill Oakley, afirmando que a atitude era “preconceituosa” por relacionar o vírus com uma conspiração chinesa.