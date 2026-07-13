Tom Cruise surge irreconhecível em trailer de Digger

Tom Cruise está prestes a mostrar um lado inédito de sua carreira em Digger, novo longa dirigido por Alejandro G. Iñárritu. Conhecido por interpretar heróis destemidos e protagonistas de ação, o astro assume agora o papel de Digger Rockwell, um poderoso magnata do petróleo cuja ambição desencadeia uma crise de escala mundial. A trama acompanha a tentativa desesperada do empresário de recuperar sua reputação e convencer a sociedade de que ele próprio é a única pessoa capaz de reverter o desastre que ajudou a provocar.

Combinando drama, humor ácido e crítica social, o filme promete discutir temas atuais como a concentração de poder, a responsabilidade das grandes corporações e a influência das figuras públicas em tempos de crise. A abordagem marca um retorno de Iñárritu a narrativas mais satíricas, após o sucesso de obras como Birdman e O Regresso.

Um dos aspectos mais comentados desde a divulgação das primeiras imagens é a transformação física de Cruise. O ator aparece com cabelos grisalhos, maquiagem protética e um visual mais envelhecido, se distanciando da aparência que o consagrou em franquias de ação como Missão: Impossível. A caracterização tem sido apontada como uma das mais radicais de sua trajetória no cinema.

Além da mudança visual, Digger desperta expectativa por representar a primeira colaboração entre Cruise e Iñárritu. A união de um dos maiores astros de Hollywood com um cineasta vencedor do Oscar alimenta a expectativa de que o longa se torne um dos lançamentos mais comentados da próxima temporada, tanto pelo tom provocativo da história quanto pela ousadia de seu protagonista.