Trailer de Duna: Parte Três revela o início do fim da saga de Paul Atreides

As areias de Arrakis voltam a se agitar. A Warner Bros. divulgou o primeiro trailer e um novo pôster de Duna: Parte Três, capítulo final da trilogia comandada por Denis Villeneuve. A prévia antecipa uma trama repleta de conflitos épicos, intrigas políticas e fortes emoções, reunindo um elenco de peso liderado por Timothée Chalamet (Paul Atreides) e Zendaya (Chani), além das estreias de Robert Pattinson como Scytale e Anya Taylor-Joy no papel de Alia Atreides.

Baseado na obra de Frank Herbert, o longa se passa quase duas décadas após Paul assumir o controle do Império. Agora um governante implacável, ele precisa lidar com as consequências de seu reinado enquanto antigos aliados retornam, novas ameaças surgem e uma grande conspiração se desenrola. Assombrado por visões da queda do império e pelo reaparecimento de seu grande amor, Paul terá de encarar o verdadeiro custo do poder.

Com a promessa de encerrar a trilogia de forma grandiosa e emocionante, Duna: Parte Três chega aos cinemas brasileiros em 17 de dezembro de 2026.