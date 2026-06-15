Wagner Moura e Greta Lee enfrentam pesadelo sem saída em novo suspense da Netflix

A Netflix divulgou o primeiro trailer de A Última Casa (The Last House), novo suspense de ficção científica estrelado por Wagner Moura e Greta Lee que promete mexer com o público ao combinar mistério, sobrevivência e tensão psicológica. Com estreia marcada para 7 de agosto, o longa acompanha uma família que acorda em um dia aparentemente comum e descobre que está presa dentro da própria casa. Nenhuma porta se abre, as janelas se tornam barreiras intransponíveis e qualquer tentativa de fuga se mostra impossível. O mais assustador é que os vizinhos também estão vivendo exatamente a mesma situação.

Conforme os dias passam, a prisão misteriosa se transforma em uma luta desesperada pela sobrevivência. O trailer revela que o isolamento dura anos, mostrando um salto temporal para o “dia 1.183”, quando os personagens já precisaram adaptar completamente suas vidas à nova realidade. Sem respostas e com recursos cada vez mais escassos, a família precisa encontrar formas de cultivar alimentos, economizar suprimentos e preservar a própria sanidade enquanto tenta entender a força desconhecida que os mantém confinados.

Uma curiosidade interessante é que o projeto inicialmente era conhecido pelo título 11817, nome que despertou especulações entre os fãs antes da revelação oficial de A Última Casa. O filme também marca uma nova fase na carreira do diretor Louis Leterrier, conhecido por grandes produções de ação como Velozes & Furiosos 10 e Truque de Mestre. Desta vez, ele aposta em uma narrativa mais intimista, focada no medo do isolamento e na deterioração emocional dos personagens diante de uma situação inexplicável.

Além de Wagner Moura e Greta Lee, o elenco conta com Riley Chung, Emma Ho, Noah Alexander Sosnowski e Gabriel Barbosa. A produção mistura elementos de ficção científica, terror e drama familiar, criando uma atmosfera que lembra grandes histórias de sobrevivência, mas com uma premissa original e inquietante. Pelo que foi mostrado no trailer, A Última Casa tem tudo para ser um dos lançamentos mais comentados da Netflix em 2026, especialmente pela combinação de um mistério intrigante, atuações promissoras e a presença de Wagner Moura em mais uma produção internacional de destaque. Se conseguir responder às perguntas que levanta e manter a tensão apresentada nas primeiras imagens, o filme pode se tornar uma das grandes surpresas do ano no streaming.