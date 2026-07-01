Viih Tube cria reality para funcionários competirem entre si por mais de R$ 20 mil

Montagem com foto de funcionária de Viih Tube dentro de um lago em "reality show" e imagem da influenciadora e seu marido, Elieser.

O casal de ex-BBBs Viih Tube e Eliezer iniciou mais uma série de vídeos, transformando a rotina da família em criação de conteúdo, dessa vez com um reality show para redes sociais com seus funcionários competindo entre si. O quadro de Instagram “As Patrõas” cria uma disputa entre babás, cozinheira, motorista e outros empregados da família.

São 11 funcionários que competem por prêmios em massagens, chegar mais tarde no trabalho, refeição em restaurante e dinheiro, que se soma conforme os colaboradores vão nas provas. O primeiro capítulo foi lançado nesta terça-feira (30), mas a influenciadora já anunciou em seus Stories a gravação do quarto episódio do programa.

Antes da postagem do primeiro episódio, Viih Tube lançou um vídeo em que os funcionários se apresentavam e falavam sua função na casa do casal. De acordo com a influenciadora, serão lançados novos capítulos duas vezes por semana, às terças-feiras e aos sábados.

No início da semana, o vídeo chamado “desafio do CLT” coloca os colaboradores para acumular pontos para definir a “patroa da semana“. Aos sábados, o quadro lançado será o “lavando roupa suja”, mas ainda não foi explicada como será a dinâmica.

O prêmio do quadro é em dinheiro, com o primeiro lugar geral levando o prêmio de R$ 20 mil, o dinheiro acumulado na prova e um desafio específico valendo uma motoneta elétrica que os funcionários usam na casa. De acordo com a influenciadora, quem não comparecer aos dias de gravação é eliminado do reality.

São várias provas com valores individuais, valendo valores diferentes de dinheiro. O desafio do primeiro vídeo inclui uma missão especial para um jogador, valendo R$ 2 mil, que pode ir para ele ou ser dividida entre os demais funcionários caso não seja cumprida.

Na primeira prova, os servidores tiveram que procurar mil moedas de plástico, em dez minutos, espalhadas por cômodos da casa, dentro de vasos sanitários, lixeiras de banheiro e no lago da casa.

Comentários

Nas redes sociais, Viih Tube explicou que a ideia veio dela por gostar de criar provas e desafios. Quando questionada pelos seguidores, a influenciadora também disse que a gravação poderia atrapalhar a rotina da casa. “Claro que vai, gente, mas nem tudo na vida é trabalho. Elas também têm que aproveitar uma oportunidade dessa”.

Com o lançamento do primeiro episódio, usuários do Instagram comentaram diversas críticas à criação do reality: “É sério que tá todo mundo achando normal isso???”. Elieser, marido de Viih Tube, respondeu defendendo o quadro: “Claro que não, você não está participando! Se tivesse, além de estar ganhando, estaria aqui nos comentários pedindo para o povo votar na comida japonesa para você escolher o restaurante que quiser para ir jantar!!”.

Porém, outras respostas são contra a gravação dos episódios: “Achei que fosse só eu. Ela deve estar apagando os comentários, porque não é possível”, “Eu quero saber onde está o @mptrabalho (Ministério Público do Trabalho)”, “Estou horrorizada!”.

Enquanto isso, outros seguidores defendem a série de vídeos: “Sim, eles não são obrigados, com certeza concordaram, né, e tem prêmio, é uma brincadeira”, “Gente, é uma prova, ninguém obrigou ninguém a pegar, pega quem quer”, “Elas estão se divertindo e ganhando. O que tem de errado? Nenhuma está sendo obrigada.”