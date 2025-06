Ancelotti despista sobre escalação do Brasil: ‘Sei, mas não vou dizer’

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp!

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp!

O treinador italiano, rasgou elogios a Estevão, jovem atacante do Palmeiras, que já está vendido ao Chelsea e aparece como titular nos esboços para o jogo com o Equador. “Conhecia o Estêvão por assistir em vídeo, na televisão… Tem um talento extraordinário, tem de aprender coisas, é um rapaz humilde, com gana e personalidade. Com os jovens, temos de ter paciência, e eles também precisam ser pacientes. Ele tem todas as características para ser importante para o futuro da seleção. Não tenho como dizer a ele como driblar, ele sabe melhor que eu. O que posso dizer é que trabalhe firme defensivamente e, com bola, tenha em conta a criatividade”, pontuou o italiano.

Ancelotti também não poupou elogios ao Equador. Os rivais desta quinta são vice-líderes das Eliminatórias e possuem a defesa menos vazada (sofreram cinco gols, enquanto o Brasil levou 16). “O Equador é um time competitivo, faz um jogo vertical, tem consistência defensiva e é bem organizado, será um bom teste contra uma ótima geração, que é bastante bem manejada pelo treinador. Teremos de fazer uma partida completa para conseguir ganhar. Os equatorianos trabalham muito bem juntos e vão nos exigir o máximo. É um desafio de sacrifício e compromisso”.