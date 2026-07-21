Atlético-MG x Bahia: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Atlético-MG e Bahia se enfrentam nesta terça-feira (21), às 19h30, na Arena MRV, em Belo Horizonte, em partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Atlético-MG e o Bahia saíram vitoriosos de seus respectivos últimos compromissos pelo Brasileirão. O Galo atuou pela última vez no torneio no dia 31 de maio, quando superou o Vasco da Gama por 1 a 0 fora de casa, em São Januário, graças a um gol de Vitor Hugo no primeiro tempo. Já o Tricolor Baiano entrou em campo mais recentemente: no dia 17 de julho, a equipe disputou uma partida atrasada da 4ª rodada e derrotou a Chapecoense por 2 a 0 na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, construindo o placar com gols de Rodrigo Nestor (de pênalti) e Román Gómez.

Onde assistir Atlético-MG e Bahia ao vivo

A partida será transmitida pelo Sportv e pelo Premiere.