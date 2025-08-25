Com hat-trick de Pedro, Flamengo aplica maior goleada da era dos pontos corridos ao marcar 8 a 0 no Vitória no Maracanã
Diferença técnica, tática e física ficou evidente em um duelo que deixou números marcantes e um adversário completamente sem reação
A noite no Maracanã foi um espetáculo de futebol ofensivo. O Flamengo transformou a partida contra o Vitória em um verdadeiro passeio, vencendo por 8 a 0 e registrando a maior goleada da história do Campeonato Brasileiro desde a adoção do formato de pontos corridos, em 2003. Mais do que uma goleada, o resultado apresentou um time dominante em todos os aspectos, desde a pressão inicial até a manutenção da intensidade mesmo com o placar elástico. A diferença técnica, tática e física ficou evidente em um duelo que deixou números marcantes e um adversário completamente sem reação.
O Flamengo goleou, nesta terça-feira (26), o Vitória por 8 a 0 em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio do Maracanã. Com o resultado, o time carioca se mantém na liderança isolada da competição, com 46 pontos, quatro a mais que o segundo colocado, o Palmeiras. O time rubro-negro impôs um ritmo avassalador desde os primeiros minutos de jogo. Logo aos quatro minutos, a equipe já vencia por 2 a 0. Samuel Lino abriu o placar, marcando seu primeiro gol com a camisa do clube. Na sequência, Pedro ampliou com um toque de cobertura na saída do goleiro Lucas Arcanjo.
Ainda no primeiro tempo, Arrascaeta, que deu assistência para os dois primeiros gols, marcou o terceiro com um forte chute de perna esquerda aos 34 minutos. Na segunda etapa, o domínio do Flamengo continuou. Pedro marcou mais duas vezes, completando um “hat-trick”. O atacante hegou a 102 tentos no estádio, sendo 91 pelo Flamengo e 11 pelo Fluminense, e ultrapassou Quarentinha, ícone do Botafogo, como oitavo maior artilheiro da história do local. Samuel Lino também marcou seu segundo gol na partida. Luiz Araújo e Bruno Henrique completaram a goleada histórica, a maior do Flamengo na atual edição do Brasileirão.
