Com 3 taças e 3 vices, Argentina busca 2ª Copa seguida para repetir marca do Brasil

A Seleção da Argentina passou por cima dos inventores do futebol, nesta quarta-feira (15), virando nos últimos minutos de bola rolando e vai disputar sua segunda final de Copa do Mundo seguida. Os argentinos fizeram um final de partida emocionante e deixaram os ingleses para trás ao vencer por 2 a 1 a semifinal do Mundial.

Agora, os argentinos têm compromisso marcado para este domingo (19), quando vão enfrentar a equipe da Espanha em busca da quarta estrela e do segundo troféu seguido sob a liderança de Lionel Messi. Na grande final da última Copa, a Argentina derrotou a França nos pênaltis, após terminar a prorrogação em 3 a 3, com dois gols do camisa 10.

Essa será a sétima final de Copa disputada pela Argentina, que já conta com três troféus em sua estante. O confronto contra a Espanha será o sexto, enfrentando um país europeu. A única final que os argentinos jogaram contra uma equipe de fora do Velho Continente foi em 1930, e não foi boa para os hermanos, quando perderam para o Uruguai.

Finais argentinas

1930: Vice-campeã (perdeu para o Uruguai por 4 a 2)

1978 : Campeã (venceu a Holanda por 3 a 1)

: (venceu a Holanda por 3 a 1) 1986 : Campeã (venceu a Alemanha Ocidental por 3 a 2)

: (venceu a Alemanha Ocidental por 3 a 2) 1990: Vice-campeã (perdeu para a Alemanha Ocidental por 1 a 0)

2014: Vice-campeã (perdeu para a Alemanha por 1 a 0)

2022 : Campeã (venceu a França nos pênaltis)

: (venceu a França nos pênaltis) 2026: Finalista (disputará a decisão contra a Espanha)

Se vencer, a Seleção Argentina entra para o seleto grupo de países que conseguiram levantar a taça em duas Copas seguidas, feito até então conquistado somente pelas equipes da Itália, em 1934 e 1938, e do Brasil, em 1958 e 1962.

Superando a Espanha no próximo jogo, os argentinos também se juntam ao grupo de maiores vencedores de Mundiais, chegando a quatro campeonatos e empatando com Alemanha e Itália no segundo lugar em número de troféus. O Brasil segue como a única seleção a vencer cinco edições de Copas.

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A Argentina chega à grande final com status de goleadora, sendo a equipe que mais marcou nessa edição do campeonato, com 19 gols, 8 deles de Messi, que assumiu a artilharia do campeonato mesmo sem marcar na última partida.

O capitão da equipe argentina tem a mesma quantidade de gols que Kylian Mbappé, mas passou à frente no primeiro critério de desempate com as duas assistências, para Enzo Fernández e Lautaro Martínez, na vitória sobre a Inglaterra.

Os argentinos chegam à Grande Final tendo vencido todas as 7 partidas que disputaram. Na fase de grupos, passou em primeiro da chave J, com nove pontos, e, no mata-mata, foi a duas prorrogações, mas não precisou de nenhuma disputa de pênaltis.

Partidas

Fase de Grupos

Argentina 3 x 0 Argélia

Argentina 2 x 0 Áustria

Argentina 3 x 1 Jordânia

Segunda fase

Argentina 3 x 2 Cabo Verde

Oitavas de Final

Argentina 3 x 2 Egito

Quartas de Final

Argentina 3 x 1 Suíça

Semifinal

Argentina 2 x 1 Inglaterra

A Argentina volta aos gramados no domingo (19), a partir das 16h (de Brasília), retornando ao palco da maior final do futebol mundial em sua segunda Copa seguida. O adversário dos argentinos será a Seleção da Espanha, que venceu a França por 2 a 0 e conquistou sua vaga na decisão do título após 16 anos sem jogar uma final.