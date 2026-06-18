Arbitragem totalmente feminina volta a entrar para a história das Copas do Mundo

Jogo entre República Tcheca e África do Sul, disputado nesta quinta-feira (18), terá três árbitras: Tori Penso, Brooke Mayo e Kathryn Nesbitt

Pela segunda vez na história das Copas do Mundo uma partida de futebol terá arbitragem totalmente feminina. A marca vai acontecer neste quinta-feira (18), às 13h, no duelo entre República Tcheca e África do Sul, que acontece no no Estádio de Atlanta, nos Estados Unidos, em jogo válido pela segunda rodada do Grupo A, que também conta com México e Coreia do Sul.

Na segunda-feira (16), a Fifa informou que o confronto será apitado por um trio de mulheres norte-americanas: Tori Penso vai apitar e Brooke Mayo e Kathryn Nesbitt serão as assistentes.

Tori, de 39 anos, apitou a final da Copa do Mundo Feminina de 2023 entre Espanha e Inglaterra.

Ao todo, na Copa do Mundo de 2026 há seis mulheres convocadas, sendo duas árbitras principais, três auxiliares e uma árbitra de vídeo, porém, nenhuma é brasileira.

O primeiro jogo com trio de arbitragem totalmente feminino acontece em 2022, na Copa do Mundo do Catar. Na ocasião, a partida entre Costa Rica e Alemanha pela fase de grupos foi apitado pela francesa Stéphanie Frappart, acompanhada pela brasileira Neuza Back e pela mexicana Karen Díaz Medina de árbitras assistentes.

Em busca da 1ª vitória

República Tcheca e África do Sul buscam sua primeira vitória na competição. As duas seleções foram derrotadas na estreia por Coreia do Sul e México, respectivamente.

A África do Sul, que está em sua quarta participação no torneio, e, em nenhuma das edições anteriores – 1998, 2002 e 2010 – conseguiu avançar para fase mata-mata, um objetivo a ser alcançado pela equipe nesta edição de 2026.

A Bósnia e Herzegovina está em sua segunda participação em Copas. A última tinha sido m 2014, quando a competição foi disputado no Brasil. Na única edição que jogou, a Seleção bósnia caiu ainda na fase de grupos, quando perdeu para a Nigéria por 1 a 0.