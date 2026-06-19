Árbitro sente desconforto na perna e para jogo da Copa do Mundo 2026
A reta final do confronto desta sexta-feira (19) entre Estados Unidos e Austrália pela Copa do Mundo 2026 ficou quase dois minutos paralisada após o árbitro Felix Zwayer sentir desconforto na perna.
Nos acréscimos do segundo tempo, cerca de três minutos para o fim da partida, Felix Zwayer foi ao chão. Jogadores e outro árbitro levantaram a perna do juiz. Ele também tomou um isotônico e fez alongamento antes de retomar o confronto que classificou os Estados Unidos à fase mata-mata.
Felix Zwayer tem 45 anos e apita partidas da Bundesliga e de competições da União das Associações Europeias de Futebol (UEFA). Pertencente ao quadro de arbitragem da Fifa há mais de 10 anos, ele foi o único juiz alemão convocado para o Mundial sediado no Canadá, nos Estados Unidos e no México.