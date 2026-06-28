Argentina de Messi vence Jordânia e mantém 100%; Áustria e Argélia empatam e avançam

O Grupo J da Copa do Mundo de 2026 encerrou sua fase inicial, neste sábado (27), com uma mistura de recordes históricos, domínio técnico e um drama eletrizante que definiu o destino de quatro seleções. Enquanto a já classificada Argentina confirmou seu favoritismo com uma vitória por 3 a 1 sobre a Jordânia, em Dallas, Áustria e Argélia protagonizaram um empate por 3 a 3 em Kansas City que garantiu a ambas a vaga na fase de 16-avos de final.

Com uma escalação alternativa, a Argentina derrotou a eliminada Jordânia por 3 a 1. O técnico Lionel Scaloni optou por poupar grande parte dos titulares no Dallas Stadium, mantendo apenas o goleiro Emiliano ‘Dibu’ Martínez e o atacante Lautaro Martínez. A estratégia serviu para mostrar a profundidade do elenco, com nomes como Leandro Paredes, Nicolás Tagliafico, Nico Paz, Giuliano Simeone e Marcos Senesi dominando a posse de bola.

A “Albiceleste” abriu o placar aos 19 minutos, quando Giovani Lo Celso cobrou uma falta magistral de pé esquerdo, acertando o ângulo do goleiro Yazeed Abulaila. O gol teve um sabor especial para o meia, que ficou de fora do Catar-2022 por lesão. “É uma emoção enorme estrear numa Copa com um gol”, celebrou.

Aos 31 minutos, após Lautaro Martínez acertar a trave e Senesi quase marcar no rebote, o árbitro assinalou pênalti por uma falta de Al Rashdan em Senesi. Lautaro converteu com frieza, espantando a má fase. No segundo tempo, a Jordânia descontou aos 55 minutos com Mousa Al-Taamari, aproveitando uma falha de posicionamento defensivo.

Contudo, a entrada de Lionel Messi no segundo tempo mudou o patamar da partida. Aos 80 minutos, o craque cobrou uma falta com perfeição, selando o 3 a 1. Com o tento, Messi isolou-se na artilharia desta edição, com 6 gols, e atingiu a marca histórica de 19 gols em Mundiais, superando todos os registros anteriores. “Os rapazes fizeram uma boa partida. Agora é que vem a parte boa”, projetou Scaloni. A Argentina enfrentará Cabo Verde na sexta-feira, 3 de julho, em Miami.

Drama e vaias em Kansas City

Em paralelo, Áustria e Argélia fizeram um jogo cercado de tensão e suspeitas. Como o empate classificava ambas, o ritmo caiu drasticamente após a segunda pausa para hidratação, gerando vaias dos 65 mil torcedores presentes. No entanto, o placar foi construído com momentos de pura intensidade.

A Áustria liderou duas vezes com gols de Marko Arnautovic (28′) e Marcel Sabitzer (55′). A Argélia reagiu com Rafik Belghali (45′) e o capitão Riyad Mahrez (60′). O drama atingiu o ápice nos acréscimos: Mahrez marcou o seu segundo aos 90’+3, o que eliminaria os austríacos. Porém, aos 90’+6, Sasa Kalajdzic, que havia acabado de entrar, garantiu o 3 a 3 final de cabeça.

O resultado classificou a Áustria em segundo lugar e a Argélia como uma das melhores terceiras colocadas, eliminando o Irã. Os austríacos enfrentarão a Espanha, enquanto os argelinos medirão forças com a Suíça.