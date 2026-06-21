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Bélgica x Irã: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Partida é válida pelo Grupo G da Copa do Mundo neste domingo (21), às 16h (de Brasília)

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Thibaut Courtois, goleiro da Seleção da Bélgica.
Thibaut Courtois, goleiro da Seleção da Bélgica. Ben Sutherland from Crystal Palace, London, UK, CC BY 2.0 , via Wikimedia Commons

Bélgica e Irã se enfrentam neste domingo (21), às 16h (de Brasília), em busca de pontos pelo Grupo G da Copa do Mundo de 2026, no SoFi Stadium, em Los Angeles, na Califórnia, Estados Unidos. As seleções estão no Grupo G, disputando vaga na fase de mata-mata contra Egito e Nova Zelândia. 

Bélgica fez seu primeiro confronto na chave, empatando em 1 x 1 com o Egito, na segunda-feira (15).

Estatísticas: Bélgica 1 x 1 Egito

O Irã também estreou na Copa do Mundo, empatando por 2 x 2 com a Nova Zelândia na mesma data.

Estatísticas: Irã 2 x 2 Nova Zelândia

Tabela Grupo G da Copa do Mundo

Confira a tabela de todos os grupos da Copa do Mundo 

Onde assistir Bélgica x Irã ao vivo

A partida, que é a terceira da chave na fase de grupos da Copa do Mundo, será transmitida ao vivo pela CazéTV, com início às 16h (de Brasília).

Você também pode acompanhar o lance a lance do confronto em tempo real aqui na Jovem Pan, com as estatísticas completas.

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