Nova Zelândia empata com Irã e segue sem vitórias em Copas do Mundo

O resultado de 2 a 2 deixa o Grupo G totalmente em aberto após Bélgica e Egito terem partida com igualdade no placar

Nova Zelândia chega a quatro empates e três derrotas em Copas do Mundo

A Nova Zelândia e o Irã protagonizaram na segunda-feira (15) jogo pegado na busca pelos três pontos na Copa do Mundo de 2026. O placar de 2 a 2 prolonga o jejum da seleção neozelandesa no Mundial.

Incluindo o atual torneio no Canadá, nos Estados Unidos e no México, a Nova Zelândia participou de três edições de Copas do Mundo. A equipe da Oceania disputou os Mundiais de 1982, na Espanha, e de 2010, na África do Sul. Com o resultado da partida contra o Irã, os neozelandeses acumulam quatro empates e três derrotas.

Como foi o jogo

Elijah Just, que colocou sua equipe em vantagem no placar aos 7 minutos e no início do segundo tempo (55′), foi o destaque dos neozelandeses.

No entanto, a equipe permitiu que os adversários igualassem em dois, graças a gols de Ramin Rezaeian (32′) e Mohamad Mohebi (64′).

O empate no Sofi Stadium, em Los Angeles, deixou o Grupo G totalmente em aberto, após o 1 a 1 entre Bélgica e Egito, que se enfrentaram mais cedo.

Com informações de AFP