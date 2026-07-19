Brasil segue como último bicampeão consecutivo da Copa após derrota da Argentina

Com o título da Espanha sobre a Argentina na Copa, seleção brasileira mantém marca de 1958 e 1962 e segue como a única a conquistar dois Mundiais seguidos desde então

A derrota da Argentina para a Espanha na final da Copa do Mundo de 2026 manteve um feito que pertence exclusivamente ao Brasil há mais de seis décadas. Com o revés por 1 a 0, neste domingo (19), em Nova Jersey, a seleção argentina desperdiçou a chance de conquistar o bicampeonato consecutivo e igualar uma marca que só a equipe brasileira alcançou.

A Espanha venceu a decisão com um gol de Ferran Torres na prorrogação, repetindo o roteiro da final de 2010, quando Andrés Iniesta também decidiu o título no tempo extra. Com a conquista, os espanhóis chegaram ao segundo Mundial de sua história.

Atual campeã desde o título conquistado no Catar, em 2022, a Argentina tentava repetir a sequência brasileira de 1958 e 1962. Na primeira conquista, a seleção comandada por Vicente Feola venceu a Suécia por 5 a 2. Quatro anos depois, no Chile, bateu a Tchecoslováquia por 3 a 1 e tornou-se a primeira seleção bicampeã consecutiva da história das Copas.

Desde então, nenhuma outra equipe conseguiu defender com sucesso o título mundial. A Itália foi campeã em 1934 e 1938, antes da interrupção do torneio por causa da Segunda Guerra Mundial, mas o Brasil segue sendo o último país a conquistar dois Mundiais em sequência dentro da realização contínua da competição.

A Argentina chegou à final de 2026 embalada pela conquista de 2022 e por uma campanha marcada por viradas e classificações dramáticas no mata-mata. Na decisão, porém, encontrou uma Espanha dominante na posse de bola e sólida defensivamente. O goleiro Emiliano Martínez evitou o gol durante boa parte da partida, mas Ferran Torres marcou na segunda etapa da prorrogação e garantiu o título espanhol.

Além de impedir o bicampeonato argentino, o resultado preserva um dos recordes mais duradouros da história das Copas do Mundo: o Brasil continua sendo a última seleção a conquistar dois títulos mundiais consecutivos.