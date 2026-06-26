Cabo Verde x Arábia Saudita: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Partida é a última das Seleções pelo Grupo H da Copa do Mundo, será nesta sexta-feira (26), às 21h (de Brasília)

Cabo Verde e Arábia Saudita se enfrentam nesta sexta-feira (26), às 21h (de Brasília), em seu último confronto pelo Grupo H da Copa do Mundo de 2026, no Estádio de Houston, Estados Unidos. Além dos dois, Uruguai e Espanha completam a chave.

A Seleção de Cabo Verde tem dois empates no Mundial: o primeiro contra a Espanha, sem gols, e o segundo contra o Uruguai, com dois de cada lado.

Estatísticas: Cabo Verde 0 x 0 Espanha

Estatísticas: Cabo Verde 2 x 2 Uruguai

A seleção da Arábia Saudita estreou empatando por 1 x 1 com o Uruguai e foi goleada por 4 x 0 pela Espanha na segunda partida da chave.

Estatísticas: Arábia Saudita 1 x 1 Uruguai

Estatísticas: Arábia Saudita 4 x 0 Espanha

Confira a tabela de todos os grupos da Copa do Mundo

Onde assistir Cabo Verde x Arábia Saudita ao vivo

A partida, que é a última de cada seleção na chave, será transmitida ao vivo pela CazéTV, com início às 21h (de Brasília).

Você também pode acompanhar o lance a lance do confronto em tempo real aqui na Jovem Pan, com as estatísticas completas.