Colômbia x Portugal: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Partida acontece pelo grupo K neste sábado (27), às 20h30, no Estádio Hard Rock, em Miami, nos Estados Unidos; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

Colômbia e Portugal se enfrentam neste sábado (27), às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Hard Rock, em Miami, nos Estados Unidos, em partida válida pelo grupo K da Copa do Mundo. O duelo acontece pela terceira e última rodada do torneio.

Os colombianos vêm de uma vitória em cima da República Democrática do Congo, na terça-feira (23), por 1 x 0. Já os portugueses golearam na segunda rodada o Uzbequistão, por 5 x 0, também na terça.

Onde assistir Colômbia x Portugal ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela CazéTV.