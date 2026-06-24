Com Rayan no lugar de Raphinha, Ancelotti escala Brasil contra a Escócia; leia lista
A Seleção Brasileira enfrenta nesta quarta-feira (24) a Escócia pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo 2026. O técnico Carlo Ancelotti fez apensa uma mudança da última escalação que conquistou a vitória de 3 a 0 contra o Haiti e colocou Rayan no lugar de Raphinha, que lesionou a coxa direita. A confirmação dos 11 jogadores que vão iniciar na partida foi pouco antes do jogo, que tem início para às 19h.
A escalação do Brasil para a partida contra a Escócia será:
- Goleiro: Alisson;
- Defensores: Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos;
- Meias: Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá;
- Atacantes: Rayan, Matheus Cunha e Vini Jr.
Os escolhidos por Ancelotti agora têm a missão de classificar o Brasil em primeiro. Para isso, uma vitória simples assegura a vaga nas oitavas de final sem depender de outros resultados e encaminha a liderança na chave, que seria decidida em saldo de gols com Marrocos se o time africano vencer o Haiti.
No jogo de estreia da Seleção Brasileira contra o Marrocos, a equipe verde e amarela empatou o jogo em 1 a 1 e somou apenas um ponto, assim como o time marroquino. Já contra o Haiti, a equipe de Ancelotti marcou 3 gols contra nenhum do time da América Central e somou mais 3 pontos.
Até o momento, o Brasil é o líder do grupo C com 4 pontos e +3 em saldos de gol. Marrocos ocupa o segundo lugar também com 4 pontos mas apenas +1 em saldos de gol. A Escócia venceu o Haiti e perdeu para a equipe marroquinha e está na terceira posição com 3 pontos. A seleção haitiana está em 4º, não conseguiu nenhum ponto e já está matematicamente eliminada da competição.
Como joga a Escócia
A Escócia está de volta à competição depois de 28 anos e agora enfrenta o Brasil em confronto direto pela classificação. A equipe do técnico Steve Clarke ficou conhecida por jogar com esquema com três zagueiros. Por conta disso, ele sempre optou por variar entre um 3-1-4-2 ou 3-4-1 nos seus primeiros anos.
Porém, desde a última Eurocopa, a seleção tem alternado entre 4-4-2 ou 4-3-3. Com o surgimento de jogadores como Lewis Ferguson e Ben Ganon Doak.
O time escocês então deixou de ser uma equipe mais defensiva e ficou mais flexível taticamente. Além disso, ganhou a criatividade e a velocidade.