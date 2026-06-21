Com show de Yamal e Oyarzabal no primeiro tempo, Espanha atropela Arábia Saudita na Copa

Goleada de 4 a 0 coloca o time de Luis de La Fuente praticamente garantido na próxima fase do torneio

A Espanha atropelou a Arábia Saudita neste domingo (21) pela segunda rodada do Grupo H da Copa do Mundo de 2026, por 4 a 0, com show de Lamine Yamal e Mikel Oyarzabal no Mercedez-Benz Stadium, em Atlanta, Estados Unidos . Com o resultado, os europeus praticamente garantiram a classificação para a próxima fase.

A Espanha vinha de um empate decepcionante contra a grande zebra da competição, Cabo Verde. 74% de posse de bola e 27 finalizações não foram o suficiente para furar o bloqueio do goleiro Vozinha, que virou fenômeno nas redes sociais. Os espanhóis precisavam vencer para não se complicar no grupo e contavam com a titularidade de Lamine Yamal para conseguir a vitória.

A Arábia Saudita vinha de um empate também, porém, para eles, era bom negócio. Conseguiram segurar o forte Uruguai de Marcelo Bielsa e sonhavam com mais um empate, ou, quem sabe, a vitória, para garantir a classificação.

O craque do Barcelona precisou de apenas dez minutos para marcar seu primeiro gol em Copas. Oyarzabal ampliou com mais dois, além da assistência para Yamal. Finalmente a Espanha ia mostrando por que é uma das favoritas ao título de 2026. Resultado tão acachapante que eles nem precisaram voltar para o segundo tempo.

Hassan Altambakti marcou contra no começo da etapa final e ampliou o chocolate. Foi o suficiente para a Espanha administrar o resto da partida e descansar seus titulares. Ainda assim, os espanhóis fizeram mais um, mas o lance foi anulado.

E teve Brasil em campo. Pelo menos no apito. Raphael Claus, árbitro brasileiro, teve a missão de comandar a partida. Brilhou ao anunciar o anulamento do gol de Ferran Torres por impedimento, com um bom inglês.

Menino de ouro

Lamine Yamal, o grande craque da seleção espanhola, começou a partida, diferente do decepcionante empate contra Cabo Verde, quando saiu do banco por estar se recuperando de lesão.

O jovem de 18 anos tem impacto imediato no time de Luis de La Fuente, criando chances perigosas desde os primeiros minutos e fazendo da vida de Moteb Al-Harbi, lateral esquerdo saudita, um inferno.

Com dez minutos de jogo, o moleque já mostrou as credenciais. Gol de Yamal, depois de cruzamento pela esquerda de Oyarzabal. O seu primeiro em Copas do Mundo, e com certeza, não será o último.

Dez minutos depois, e com um caminhão de finalizações, Oyarzabal aumentou o placar. Três minutos depois, mais um. Os dois gols partiram de cruzamentos na área, a grande arma da Espanha nesse jogo. Uma das favoritas ao título dava as caras finalmente na Copa.

O domínio era total. Na casa dos 30 minutos, a Espanha tinha 73% de posse de bola e 12 finalizações. A Arábia Saudita, que apostava em uma linha de cinco atrás, dava muitos espaços pelas laterais e não conseguia marcar o veloz ataque espanhol.

Oyarzabal quase fez o seu terceiro em uma saída errada do goleiro Mohammed Al-Owais. Leventou a bola do lado esquerdo da área e acertou o travessão com o gol aberto. A Espanha trocava passes no campo de ataque, enquanto os sauditas tentavam não levar mais gols com o time praticamente inteiro dentro da área de defesa. O time de De La Fuente já tirava o pé no fim do primeiro tempo, porém.

Goleada e descanso

Com o jogo resolvido, as estrelas do primeiro tempo deram lugar a Ferran Torres e Yéremy Pino. Mas, claro, ainda tinha espaço para mais. Marc Cucurella, novo jogador do Real Madrid, chutou sozinho no segundo pau, depois de escanteio cobrado por Alex Baena. Al-Owais ainda conseguiu defender, mas a bola bateu no zagueiro Hassan Altambakti e voltou para dentro do gol.

Nico Williams, outra estrela que viveu um ano difícil, entrou em campo para brigar pelo seu espaço no time titular no lugar de Dani Olmo. O jovem de 23 anos conviveu com lesões na última temporada e fez um ano bem abaixo do esperado. Não apresentou nada demais, apesar de ficar mais de 30 minutos em campo. A má fase parece continuar.

A Espanha também diminuiu o ritmo e guardava seu time para os próximos jogos. A Arábia Saudita, que, mesmo perdendo de muito, se interessava em fazer gols para recuperar o saldo, o que poderia classificar o time do grego Georgios Donis com as novas regras, não conseguiu furar a zaga espanhola.

Nos acréscimos da partida, quase de maneira culposa, a Espanha foi trocando passes até que Ferran Torres fez o quinto, mas o gol foi anulado.