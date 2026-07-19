Justin Bieber, BTS, Shakira, Coldplay: Como será o show de intervalo na final da Copa

Pela primeira vez, a decisão do Mundial terá apresentação de artistas durante a pausa entre o primeiro e segundo tempo

Shakira será uma das atrações do intervalo da Copa do Mundo 2026

A Espanha e Argentina protagonizam neste domingo (19) a grande final da Copa do Mundo 2026, às 16h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Para esta edição, sediada no Canadá, Estados Unidos e México, a partida terá, pela primeira vez, show de intervalo semelhante ao Super Bowl, a decisão da Liga Nacional de Futebol Americano (NFL, na sigla em inglês).

As atrações são Justin Bieber, Madonna, BTS, Shakira, Burna Boy, Gustavo Dudamel, PS22 Chorus e Coldplay. Também haverá participação dos Muppets.

Por causa da apresentação, o intervalo do jogo será estendido. A expectativa é de que a pausa entre o primeiro e o segundo tempo dure de 20 a 25 minutos.

O show do intervalo da final da Copa do Mundo apoiará o Fifa Global Education Fund. A iniciativa busca arrecadar US$ 100 milhões para “expandir o acesso à educação de qualidade e as oportunidades no futebol ao redor do mundo”.