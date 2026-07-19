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Justin Bieber, BTS, Shakira, Coldplay: Como será o show de intervalo na final da Copa

Pela primeira vez, a decisão do Mundial terá apresentação de artistas durante a pausa entre o primeiro e segundo tempo

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A cantora, compositora e produtora colombiana Shakira se apresenta durante a cerimônia de abertura da partida de futebol do Grupo A da Copa do Mundo de 2026 entre México e África do Sul, no Estádio da Cidade do México, na Cidade do México, em 11 de junho de 2026.
Shakira será uma das atrações do intervalo da Copa do Mundo 2026 CARL DE SOUZA / AFP

A Espanha e Argentina protagonizam neste domingo (19) a grande final da Copa do Mundo 2026, às 16h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Para esta edição, sediada no Canadá, Estados Unidos e México, a partida terá, pela primeira vez, show de intervalo semelhante ao Super Bowl, a decisão da Liga Nacional de Futebol Americano (NFL, na sigla em inglês).

As atrações são Justin Bieber, Madonna, BTS, Shakira, Burna Boy, Gustavo Dudamel, PS22 Chorus e Coldplay. Também haverá participação dos Muppets.

Por causa da apresentação, o intervalo do jogo será estendido. A expectativa é de que a pausa entre o primeiro e o segundo tempo dure de 20 a 25 minutos.

O show do intervalo da final da Copa do Mundo apoiará o Fifa Global Education Fund. A iniciativa busca arrecadar US$ 100 milhões para “expandir o acesso à educação de qualidade e as oportunidades no futebol ao redor do mundo”.

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