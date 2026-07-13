Confira os quatro possíveis confrontos da grande final da Copa do Mundo

A grande final da Copa do Mundo de 2026, marcada para domingo (19), pode ter quatro configurações de confronto, definidas pelas próximas partidas entre Argentina, Espanha, França e Inglaterra. As equipes se enfrentam nesta terça (14) e quarta-feira (15), no penúltimo jogo da jornada para levantar a taça mais importante do futebol mundial.

Já é confirmado que o campeonato não terá um campeão inédito. Inglaterra e Espanha buscam o bicampeonato, a França quer colocar a terceira estrela em sua camiseta, enquanto a Argentina busca o quarto troféu, além de se tornar a primeira seleção a ser campeã duas vezes seguidas, desde o feito conquistado pelo Brasil em 1958 e 1962.

No momento existem quatro possibilidades:

Repetição das equipes que disputaram a final da última edição do Mundial, em 2022, entre Argentina e França.

Revanche da final da Eurocopa de 2024 para os franceses, que foram derrotados por 2 a 1 pela Espanha.

Um duelo clássico entre Inglaterra e França, uma das maiores rivalidades entre seleções da história dos Mundiais.

Confronto entre a atual campeã da Eurocopa e a sul-americana que venceu a última Copa: Espanha e Argentina.

França x Inglaterra

Caso a França elimine a Espanha e a Inglaterra supere a Argentina, o Estádio de Nova York terá a primeira final de Copa do Mundo entre essas duas potências europeias. Os ingleses jogaram a final apenas uma vez, quando enfrentaram a Seleção da Alemanha Ocidental em 1966, jogando em casa. Na ocasião, a equipe inglesa venceu por 4 a 2, já na prorrogação. Passando, a França disputaria sua terceira final seguida, após as edições de 2018 e 2022.

O confronto colocaria frente a frente grandes craques que são companheiros de time em algumas das maiores equipes da Europa. Mbappé e Jude Bellingham, do Real Madrid, se enfrentam para erguer o troféu mais cobiçado do futebol, enquanto Harry Kane e Michael Olise, do Bayern de Munique, também estariam em lados opostos.

França x Argentina

Três anos e meio depois de a Argentina vencer a França nos pênaltis após o empate por 3 a 3 na grande final da Copa de 2022, as duas seleções poderiam voltar a disputar o maior prêmio do futebol. Os franceses buscariam revanche pela derrota, enquanto a Argentina tentaria conquistar sua quarta estrela em sua camiseta, empatando com Alemanha e Itália com 4 titulos e se aproximando do Brasil que tem 5.

Seria mais uma edição do duelo entre os atacantes Mbappé e Messi, artilheiros desta Copa com oito gols cada. Esse seria o terceiro confronto da dupla. Além da final de 2022, quando a Argentina se saiu melhor que a França, as seleções se enfrentaram no Mundial de 2018, com vitória francesa por 4 a 3, eliminando os sul-americanos nas oitavas de final na Rússia.

Espanha x Inglaterra

No caso de eliminação das equipes que venceram as últimas duas edições da Copa, os ingleses poderiam ter a revanche pela final da Eurocopa de 2024, quando a Espanha se saiu melhor e levantou a taça após ganhar por 2 a 1. A Seleção Espanhola e a Inglaterra disputaram a final somente uma vez cada, quando conquistaram seus únicos títulos do Mundial. Espanha em 2010 e Inglaterra em 1966.

Embora tenham se enfrentado diversas vezes em competições europeias, as equipes estiveram no mesmo campo somente duas vezes em Copas. A primeira foi no Brasil em 1950, com vitória espanhola por 1 a 0. A segunda partida aconteceu somente 32 anos depois, em 1982, na casa dos espanhóis, resultando em um empate sem gols. O novo confronto acontece 48 anos após a última disputa.

Espanha x Argentina

Caso a Argentina supere a Inglaterra e a Espanha deixe os franceses para trás, será a primeira final da história das Copas entre a atual campeã da Eurocopa e o vencedor do último mundial. O último confronto entre as duas equipes hispano-ablantes aconteceu há exatos 60 anos, na fase de grupos de 1966.

Caso a vitória seja sul-americana, os argentinos terão o orgulho de estampar a quarta estrela em sua camiseta, privilégio somente da Itália e Alemanha, empatando entre as seleções que mais venceram mundiais, atrás somente do Brasil. A Espanha busca seu bicampeonato, igualando Uruguai e França.

Próximas partidas

Os participantes da grande final da Copa serão conhecidos ainda essa semana. A Espanha joga contra os franceses em um confronto europeu que acontece na terça-feira (14), a partir das 16h (de Brasília). O confronto entre a equipe inglesa e a atual campeã Argentina será disputado na quarta-feira (15), decidindo o último participante da final a partir das 16h.

A grande final acontecerá no domingo (19), a partir das 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, localizado em East Rutherford, Nova York, nos Estados Unidos. O duelo pela medalha de prata acontece um dia antes, no sábado (18) às 18h no Hard Rock Stadium, em Miami, também nos EUA.