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Copa do Mundo

Confira os quatro possíveis confrontos da grande final da Copa do Mundo

Taça mais importante do futebol pode ir para Argentina, França, Espanha ou Inglaterra
Rafael Rintzel

Rafael Rintzel

Montagem com imagens dos jogadores Lionel Messi, Kylian Mbappé, Lamine Yamal e Harry Kane.
Montagem com imagens dos jogadores Lionel Messi, Kylian Mbappé, Lamine Yamal e Harry Kane. LUIS ROBAYO / AF - CHARLY TRIBALLEAU / AFP - Reprodução / Redes Sociais

A grande final da Copa do Mundo de 2026, marcada para domingo (19), pode ter quatro configurações de confronto, definidas pelas próximas partidas entre Argentina, Espanha, França e Inglaterra. As equipes se enfrentam nesta terça (14) e quarta-feira (15), no penúltimo jogo da jornada para levantar a taça mais importante do futebol mundial.

Já é confirmado que o campeonato não terá um campeão inédito. Inglaterra e Espanha buscam o bicampeonato, a França quer colocar a terceira estrela em sua camiseta, enquanto a Argentina busca o quarto troféu, além de se tornar a primeira seleção a ser campeã duas vezes seguidas, desde o feito conquistado pelo Brasil em 1958 e 1962.

No momento existem quatro possibilidades: 

  • Repetição das equipes que disputaram a final da última edição do Mundial, em 2022, entre Argentina e França.
  • Revanche da final da Eurocopa de 2024 para os franceses, que foram derrotados por 2 a 1 pela Espanha.
  • Um duelo clássico entre Inglaterra e França, uma das maiores rivalidades entre seleções da história dos Mundiais.
  • Confronto entre a atual campeã da Eurocopa e a sul-americana que venceu a última Copa: Espanha e Argentina.

França x Inglaterra

Caso a França elimine a Espanha e a Inglaterra supere a Argentina, o Estádio de Nova York terá a primeira final de Copa do Mundo entre essas duas potências europeias. Os ingleses jogaram a final apenas uma vez, quando enfrentaram a Seleção da Alemanha Ocidental em 1966, jogando em casa. Na ocasião, a equipe inglesa venceu por 4 a 2, já na prorrogação. Passando, a França disputaria sua terceira final seguida, após as edições de 2018 e 2022.

O confronto colocaria frente a frente grandes craques que são companheiros de time em algumas das maiores equipes da Europa. Mbappé e Jude Bellingham, do Real Madrid, se enfrentam para erguer o troféu mais cobiçado do futebol, enquanto Harry Kane e Michael Olise, do Bayern de Munique, também estariam em lados opostos.

França x Argentina

Três anos e meio depois de a Argentina vencer a França nos pênaltis após o empate por 3 a 3 na grande final da Copa de 2022, as duas seleções poderiam voltar a disputar o maior prêmio do futebol. Os franceses buscariam revanche pela derrota, enquanto a Argentina tentaria conquistar sua quarta estrela em sua camiseta, empatando com Alemanha e Itália com 4 titulos e se aproximando do Brasil que tem 5.

Seria mais uma edição do duelo entre os atacantes Mbappé e Messi, artilheiros desta Copa com oito gols cada. Esse seria o terceiro confronto da dupla. Além da final de 2022, quando a Argentina se saiu melhor que a França, as seleções se enfrentaram no Mundial de 2018, com vitória francesa por 4 a 3, eliminando os sul-americanos nas oitavas de final na Rússia.

Espanha x Inglaterra

No caso de eliminação das equipes que venceram as últimas duas edições da Copa, os ingleses poderiam ter a revanche pela final da Eurocopa de 2024, quando a Espanha se saiu melhor e levantou a taça após ganhar por 2 a 1. A Seleção Espanhola e a Inglaterra disputaram a final somente uma vez cada, quando conquistaram seus únicos títulos do Mundial. Espanha em 2010 e Inglaterra em 1966.

Embora tenham se enfrentado diversas vezes em competições europeias, as equipes estiveram no mesmo campo somente duas vezes em Copas. A primeira foi no Brasil em 1950, com vitória espanhola por 1 a 0. A segunda partida aconteceu somente 32 anos depois, em 1982, na casa dos espanhóis, resultando em um empate sem gols. O novo confronto acontece 48 anos após a última disputa.

Espanha x Argentina

Caso a Argentina supere a Inglaterra e a Espanha deixe os franceses para trás, será a primeira final da história das Copas entre a atual campeã da Eurocopa e o vencedor do último mundial. O último confronto entre as duas equipes hispano-ablantes aconteceu há exatos 60 anos, na fase de grupos de 1966.

Caso a vitória seja sul-americana, os argentinos terão o orgulho de estampar a quarta estrela em sua camiseta, privilégio somente da Itália e Alemanha, empatando entre as seleções que mais venceram mundiais, atrás somente do Brasil. A Espanha busca seu bicampeonato, igualando Uruguai e França.

Próximas partidas

Os participantes da grande final da Copa serão conhecidos ainda essa semana. A Espanha joga contra os franceses em um confronto europeu que acontece na terça-feira (14), a partir das 16h (de Brasília). O confronto entre a equipe inglesa e a atual campeã Argentina será disputado na quarta-feira (15), decidindo o último participante da final a partir das 16h.

A grande final acontecerá no domingo (19), a partir das 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, localizado em East Rutherford, Nova York, nos Estados Unidos. O duelo pela medalha de prata acontece um dia antes, no sábado (18) às 18h no Hard Rock Stadium, em Miami, também nos EUA.

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