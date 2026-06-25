Copa do Mundo: acompanhe Curaçau e Costa do Marfim ao vivo

Seleçõe se enfrenta pela terceira rodada do Grupo E

Curaçau x Costa do Marfim se enfrentam nesta quinta-feira, dia 23, às 17h, no Lincoln Financial Field, Filadélfia, Estados Unidos, em partida válida pelo Grupo E da Copa do Mundo de 2026.

Curaçau perdeu sua primeira partida em uma goleada de 7 a 1 para a Alemanha e empatou em 0 a 0 com o Equador. Ocupa atualmente a 4ª colocação, com 1 ponto, e busca vencer para sonhar com a classificação.

Do outro lado, a Costa do Marfim aparece em 2º lugar, soma três pontos após vitória de 1 a 0 contra o Equador e derrota contra a Alemanha por 2 a 1, e tenta confirmar a classificação para a próxima fase.