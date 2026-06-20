Copa do Mundo: acompanhe Holanda e Suécia ao vivo

Seleções fazem segundo jogo da rodada da fase de grupos do Grupo F, mesmo do Brasil

Holanda e Suécia fazem neste sábado (20) a segunda rodada do Grupo F. A partida está marcada para acontecer às 14h, no Estádio de Houston, na cidade de Houston, Texas, nos Estados Unidos.

A Holanda, que busca um título inédito, empatou o primeiro jogo em 2 a 2 contra o Japão e atualmente ocupa a terceira posição do grupo, com os mesmos pontos do país asiático mas atrás por causa dos critérios desempate. Uma vitória mantém a busca por uma vaga na próxima fase viva, uma derrota complica a situação.

Já a Suécia, que lidera o grupo com 3 pontos, conquistados de uma vitória contra a Tunísia, pode assegurar sua vaga na próxima fase da competição caso vença o duelo contra a Holanda.