Copa do Mundo: acompanhe Iraque e Noruega ao vivo

A Noruega chega à América do Norte com muita expectativa, encerrando um amargo jejum de 28 anos sem disputar uma Copa do Mundo

Iraque e Noruega se enfrentam nesta terça-feira (16) pelo Grupo I, pela primeira rodada da Copa do Mundo de 2026. O jogo acontece no Gillette Stadium, em Foxborough, Estados Unidos.

O Iraque retorna à principal competição do futebol após exatos 40 anos de ausência (a única participação do país havia sido na Copa de 1986, no México). O grande artilheiro e referência da equipe é o centroavante Aymen Hussein (Al-Karma).

A Noruega chega à América do Norte com muita expectativa, encerrando um amargo jejum de 28 anos sem disputar uma Copa do Mundo (a última aparição foi em 1998, na França). O grande trunfo da seleção sob o comando do técnico Ståle Solbakken é o seu ataque avassalador. O time conta com o faro de gol do astro Erling Haaland (Manchester City), que marcou 38 gols na temporada.