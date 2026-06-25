Copa do Mundo: acompanhe Turquia e Estados Unidos ao vivo

Turquia e Estados Unidos se enfrentam nesta quinta-feira (25), às 23h (horário de Brasília), no SoFi Stadium, nos Estados Unidos, em partida válida pela Copa do Mundo 2026. O duelo acontece pela terceira e última rodada da fase de grupos da competição.

Integrantes do Grupo D, Turquia e Estados Unidos chegam para o confronto em diferentes situações no torneio. A Turquia já está eliminada da competição, tendo perdido ambos os compromissos que disputou nas primeiras duas rodadas do Mundial, contra a Austrália e o Paraguai. Já os EUA, país anfitrião da Copa, conquistaram duas vitórias em duas partidas e buscam consolidar sua posição como líder do grupo.