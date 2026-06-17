Copa do Mundo: acompanhe Uzbequistão e Colômbia ao vivo

O Uzbequistão disputa sua primeira Copa do Mundo em 2026. A equipe é comandada pelo ex-zagueiro italiano Fabio Cannavaro, campeão em 2006, que implementou uma forte e disciplinada estrutura defensiva

Uzbequistão e Colômbia se enfrentam nesta quarta-feira (17) pela primeira rodada do Grupo K da Copa do Mundo de 2026. No Estádio Azteca, na Cidade do México, México, às 23h.

O Uzbequistão disputa sua primeira Copa do Mundo em 2026. A equipe é comandada pelo ex-zagueiro italiano Fabio Cannavaro, campeão em 2006, que implementou uma forte e disciplinada estrutura defensiva. A equipe conta com Eldor Shomurodov (İstanbul Başakşehir), maior artilheiro da história da seleção uzbeque, com 44 gols em 92 jogos.

Colômbia soma 7 participações no total em Copas: 1962, 1990, 1994, 1998, 2014, 2018 e a atual edição de 2026. Conta com os talentos de Luis Díaz (Bayern de Munique), James Rodríguez (Minnesota United), Richard Ríos (Benfica) e John Arias (Palmeiras) para fazer barulho e desafiar as gigantes do futebol nesta edição.