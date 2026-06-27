Copa do Mundo: Argélia e Áustria acompanhe ao vivo
Argélia e Áustria se enfrentam neste sábado (27), às 23h (de Brasília), em seu último confronto pelo Grupo J da Copa do Mundo de 2026, no Arrowhead Stadium, em Kansas City, nos Estados Unidos. Além dos dois, Argentina e Jordânia completam a chave.
A Seleção da Argélia tem um empate e uma derrota no Mundial. Estreou perdendo por 3 a 0 para a Argentina e voltou aos gramados para vencer a Jordânia por 2 a 1.
Estatísticas: Argélia 0 x 3 Argentina
Estatísticas: Argélia 2 x 1 Jordânia
A seleção da Áustria começou a Copa vencendo a Jordânia por 3 a 1, mas, na sequência, foi derrotada pela Argentina por 2 a 0.
Estatísticas: Áustria 3 x 1 Jordânia
Estatísticas: Áustria 0 x 2 Argentina