Copa do Mundo: quais jogos acontecem nesta quinta? 

México e África do Sul abrem os jogos do campeonato às 16h, depois da cerimônia de abertura

Começa nesta quinta-feira (11) a 23ª edição da Copa do Mundo, que vai até o dia 19 de julho e será disputada pela primeira vez em três países: Canadá, Estados Unidos e México. Os mexicanos são os únicos que já receberam o evento em três ocasiões: 1970, quando o Brasil foi tricampeão, 1986, que teve a Argentina como campeã, e agora em 2026.

Como tradição, quem abre o campeonato é a seleção sede, no caso desta edição, será o México, que está no Grupo A com África do Sul, Coreia do Sul e República Tcheca. Já Estados Unidos e Canadá estreiam na sexta-feira.

Por causa das três sedes, haverá três cerimônias de abertura, uma em cada país. As apresentações que antecedem o Mundial acontecem ao mesmo tempo em Los Angeles, Toronto e na Cidade do México, com atrações locais e internacionais.

Confira os jogos desta quinta:

16h – México x África do Sul – estádio Azteca

23h – Coreia do Sul x República Tcheca – Estádio Akron