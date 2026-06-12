Copa do Mundo: quais jogos acontecem nesta sexta?

Além de mais duas cerimônias de abertura, dia também marca a estreia do Grupo B e D no torneio

Depois da estreia do México na Copa do Mundo, chegou a hora dos outros dois países-sede estrearem na competição. Canadá, cabeça de chave do Grupo B, e Estados Unidos, que lidera o Grupo D, fazem nesta sexta-feira (12) seus primeiros jogos no torneio, iniciado no dia 11 de junho e que termina no dia 19 de julho.

Antes dos jogos de cada uma, haverá uma cerimônia de abertura, em um deles, no caso dos Estados Unidos, uma das atrações será a cantora brasileira Anitta, que será uma das atrações principais e se apresentará no SoFi Stadium. Além dela, o evento também contará com: Katy Perry, Future, LISA, Rema e Tyla.

Confira os jogos desta sexta